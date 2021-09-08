أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومات حزب "العدالة والتنمية" نجحت عبر إنشاء محطات توليد الطاقة الكهرومائية، في الانتقال بالبلاد إلى بُعد آخر في هذا المجال.

وأفاد أردوغان في تدوينة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، أن حكومته ستمضي قدماً بالبلاد في مجال الطاقة، وتواصل الاستثمارات دون إبطاء.

وأشار إلى أن تركيا من بين الدول العشر الأولى على مستوى العالم في إنتاج الطاقة الكهرومائية.

وأوضح أن عدد المحطات الكهرومائية في تركيا بلغت 735، بقدرة مركبة تصل إلى 31 ألفاً و436 ميغاوات.

ولفت إلى أن حصة الطاقة الكهرومائية من إجمالي إنتاج الكهرباء تبلغ 20.1%.