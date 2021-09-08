سياسة
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انتخابات المغرب.. حزب العدالة والتنمية يتحدث عن "خروقات بالجملة"
تحدث حزب العدالة والتنمية المغربي عن وجود خروقات بالجملة" جرت في الساعات الأولى من الانتخابات التي انطلقت صباح الأربعاء، بينها توزيع الأموال والهجوم على إحدى مقراته وتهديد مراقبيه.
انتخابات المغرب.. حزب العدالة والتنمية يتحدث عن "خروقات بالجملة"
قالت الداخلية المغربية إن نسبة المشاركة بلغت 12% على الصعيد الوطني في تمام الساعة 12:00 ظهراً / AP
8 سبتمبر 2021

​​​​​​​قال حزب العدالة والتنمية المغربي (قائد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) إن هناك "خروقات بالجملة" جرت في الساعات الأولى من الانتخابات التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف الحزب في بيان أن "الساعات الأولى من يوم الاقتراع شهدت عدة خروقات وتجاوزات خطيرة في مناطق مختلفة، بلغت درجة الهجوم والاعتداء على مقر حزب العدالة والتنمية بمدينة برشيد (شمال) من طرف بلطجية محسوبين على حزب التجمع الوطني للأحرار، وتخريب تجهيزاته".

وأردف البيان: "كما شهدت مناطق عديدة لجوء العديد من أنصار المرشحين لتوزيع الأموال على الناخبين في محيط مراكز التصويت، علاوة على النقل المكثف لهم، مما يعتبر عملاً غير قانوني يؤثر بشكل واضح في إرادة الناخبين والتحكم في تصويتهم".

وتابع: "بلغت الخروقات درجة تهديد مراقبين لحزب العدالة والتنمية بالاعتداء البدني عليهم، وإجبارهم على مغادرة مكاتب التصويت في مناطق مختلفة، كما هو الشأن بالقصيبية بسيدي سليمان وسيدي بنور والدريوش، دون أن تتدخل السلطات لحمايتهم".

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الداخلية المغربية إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية، بلغت 12% على الصعيد الوطني في تمام الساعة 12:00 ظهراً (11:00 ت.غ) .

وانطلقت في المغرب، صباح الأربعاء، أول انتخابات برلمانية وبلدية متزامنة يحق التصويت فيها لـ17 مليوناً و983 ألفاً و490 (من أصل نحو 36 مليون نسمة)؛ ويدلون بأصواتهم في 92 دائرة انتخابية موزعة على محافظات المملكة الـ12.

وإضافة إلى التصويت على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان - 395 مقعداً)، سيقوم الناخبون بالتصويت لاختيار أعضاء المجالس البلدية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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