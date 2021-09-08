سياسة
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مفاجأة غير متوقعة.. تعيين البرتغالي كيروش مديراً فنياً للمنتخب المصري
بعد أيام من التوقعات وتداول أسماء عدة، مصرية وأجنبية، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً للمنتخب الأول.
مفاجأة غير متوقعة.. تعيين البرتغالي كيروش مديراً فنياً للمنتخب المصري
الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب الأول / Reuters
8 سبتمبر 2021

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً للمنتخب الأول، بعد أيام من التوقعات وتداول أسماء عدة، مصرية وأجنبية لم تتضمن اسم البرتغالي.

ووفق حسابه الرسمي على "تويتر" قرر الاتحاد المصري برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد، تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي: البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً، وضياء السيد مدرباً عاماً، ومحمد شوقي مدرباً، وعصام الحضري مدرباً لحراس المرمى.

ومن المقرر أن يصل الجهاز المعاون لكيروش إلى القاهرة مع بداية الأسبوع المقبل، ويضم مساعداً أجنبياً له، ومحللاً للأداء واختصاصياً للتأهيل.

أما كيروش فسيصل نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيجري استكمال الجهاز الإداري و الطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

وكان الاتحاد المصري قد وجه قبل أيام الشكر للمدير الفني السابق حسام البدري بعد تعادل مصر المخيب أمام الغابون في تصفيات كأس العالم 2022.

وبعد الاستغناء عن البدري تداولت وسائل الإعلام والبرامج الرياضية المصرية أسماء عدة مرشحة لخلافته أبرزها البرتغالي نيلو فينغادا، والأرجنتيني هكتور كوبر، والسويسري رينيه فايلر، والمصري حسام حسن.

وسبق أن قاد كيروش، 68 عاماً، أندية ومنتخبات كبرى أبرزها ريال مدريد والبرتغال وإيران، وكانت مهمته الأخيرة تولي قيادة منتخب كولومبيا لمدة عام واحد بين 2019 و2020 قبل أن يرحل بعد خسارة كارثية 1-6 أمام إكوادور بتصفيات مونديال 2022.

وخلال الصيف الحالي كان اسم كيروش متداولاً لقيادة منتخب العراق. ولم يسبق لكيروش التتويج بألقاب كبرى سوى كأس السوبر الإسبانية عام 2003 مع ريال مدريد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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