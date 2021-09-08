سياسة
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النمط "الهجين".. غوغل ترى المستقبل في المزج بين المكاتب والعمل عن بُعد
ترى شركة غوغل أن مستقبل العمل سيكون من خلال نمط هجين يمزج بين العمل في المكاتب والعمل عن بُعد، حتى بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.. ما القصة؟
النمط "الهجين".. غوغل ترى المستقبل في المزج بين المكاتب والعمل عن بُعد
قد اعتمد عمالقة التكنولوجيا على أدواتهم الخاصة بعد موجة الابتعاد عن المكاتب منذ بداية تفشي فيروس كورونا / AFP
8 سبتمبر 2021

عززت غوغل الأربعاء من أدوات التعاون بين الشركات في مجال الحوسبة السحابية، متوقعة استمرار العمل بنسق "هجين" حتى بعد انتهاء الجائحة.

وتتنافس المجموعة العملاقة مع مايكروسوفت وزوم وفيسبوك وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي يمكن للموظفين استخدامها في العمل من بُعد.

وقد اعتمد عمالقة التكنولوجيا على أدواتهم الخاصة بعد موجة الابتعاد عن المكاتب منذ بداية تفشي فيروس كورونا، ما عزز المنحى للعمل عن بُعد.

وقال المسؤول عن إدارة المنتجات في غوغل ديف سيترون خلال تقديمه لمحة عن العروض الجديدة من المجموعة على صعيد أدوات العمل "لقد رأينا تحولاً جذرياً، والكثير من هذا التحوّل مرشح للاستمرار طويلاً".

وأضاف "لكني أعتقد أنه من السابق لأوانه القول إن نمط العمل لمدة 40 ساعة أسبوعياً داخل حجرة انتهى إلى غير رجعة في القطاعات والمناطق كافة".

وقد أرجأت شركات التكنولوجيا الكبرى مواعيد عودة عمالها إلى المكاتب، وهي تتوقع أن يصبح المزج بين الحضور إلى المكاتب والعمل من بُعد هو النمط السائد.

وأعلنت غوغل أنها أعدّت كتيباً عن العمل الهجين يشرح كيفية الإفادة من الأدوات، إضافة إلى برمجيات تساعد الموظفين على عقد اجتماعات فعالة بصرف النظر عن مكان العمل.

وقال سيترون "نحن متحمسون حقاً لتقديم ذلك لعملائنا بهدف منحهم بعضاً من أفضل الممارسات أثناء عملهم على إعادة تصميم مكاتبهم".

وأعلنت غوغل أيضاً عن تحسينات في أدوات العمل الخاصة بها المسماة "ووركسبايس" والتي تدمج تطبيقات المجموعة العملاقة المختلفة المخصصة للاجتماعات والبريد الإلكتروني والروزنامة والدردشة وغيرها.

وقال المدير الأول لقسم إدارة منتجات "ووركسبايس" سناز أهاري "مع عودة بعض الأشخاص إلى المكتب، تحتاج الفرق إلى هذه القدرة على التعاون بمرونة من أي مكان وفي أي وقت".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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