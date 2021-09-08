دعا عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس حزب "عوتمساه يهوديت" إيتمار بن غفير، الأربعاء، إلى قصف مدينتي جنين وطولكرم في الضفة الغربية "من أجل عدم تعريض حياة الجنود الإسرائيليين إلى الخطر".

ونقلت القناة السابعة العبرية عن بن غفير قوله "يجب عدم الدفع بالجنود من أجل البحث عن الأسرى الستة الهاربين من سجن جلبواع، يجب أن يجري القصف من الجو".

وقال "جنين، طولكرم، أو أي مكان يختبئون فيه، يجب عدم تعريض حياة جنودنا إلى الخطر من خلال كتائب المشاة، يجب أن يجري إنزال أي بناء من الجو".

في سياق متصل، قال بن غفير إن على "المستوى الأمني في إسرائيل أن يدرك بأن الأسرى الأمنيين الذين يحرقون الأقسام التي يعتقلون فيها يجب أن ندفعهم إلى المعاناة داخل هذه الأقسام التي أحرقوها".

ودعا إلى اقتطاع ثمن إعادة إعمار الأقسام التي حرقت خلال قمع سلطات السجون الإسرائيلية للأسرى في سجن النقب، وعوفر، ومجيدو من أموال الأسرى أنفسهم.

وكان 6 أسرى فلسطينيون قد نجحوا بالفرار من سجن جلبوع، يوم الاثنين الماضي، مستخدمين نفقاً من فتحة في زنزانتهم.

وينتمي 5 من الأسرى الفارين من سجن جلبوع، إلى حركة "الجهاد"، أما السادس، فهو عضو في حركة "فتح".