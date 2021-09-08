سياسة
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وزارة التعليم في جنوب قبرص تسحب كتاباً مدرسياً لضمّه قسماً عن أتاتورك
أفادت تقارير محلية، الأربعاء، بأن وزارة التعليم في إدارة جنوب قبرص أرسلت تعميماً يأمر المعلمين بتمزيق الصفحة 36 من كتاب مادة اللغة الإنجليزية، لضمها فقرة عن أتاتورك تحت عنوان "بطل تركيا العظيم"، قبل توزيعه على الطلاب.
وزارة التعليم في جنوب قبرص تسحب كتاباً مدرسياً لضمّه قسماً عن أتاتورك
الكتاب يضم قسماً خاصاً يتحدث عن مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك / TRT Haber
8 سبتمبر 2021

قررت وزارة التعليم في إدارة جنوب قبرص، سحب كتاب "Oxford Discover Futures 3 Workbook"من المنهج الدراسي لمرحلة الدراسة المتوسطة، لضمه قسماً خاصاً يتحدث عن مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وأفادت تقارير محلية، الأربعاء، بأن وزارة التعليم في إدارة جنوب قبرص أرسلت تعميماً يأمر المعلمين بتمزيق الصفحة 36 من كتاب مادة اللغة الإنجليزية، لضمها فقرة عن أتاتورك تحت عنوان "بطل تركيا العظيم"، قبل توزيعه على الطلاب.

ونشرت الوزارة بياناً حول التعميم المذكور، وقالت فيه إنه جرى تقييم الكتاب على أنه "غير مناسب"، وأنه تقرر جمعه وسحبه كلياً من المنهج الدراسي.

وبررت الوزارة تعميمها الذي لاقى انتقاداً في دوائر التعليم، بأنه اكتُشف أمس أن الكتاب يضم معلومات عن أتاتورك.

وأضاف البيان أنه "من غير المقبول وجود عبارات في الكتب المدرسية تروج لشخصية وقيادة أتاتورك".

وتابع: "يقيّم الكتاب على أنه غير مناسب وغير مقبول على الإطلاق، ويُجمع حتى يتم إيجاد حل".

وفي وقت سابق الأربعاء، أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الأمر الصادر من وزارة التعليم في إدارة جنوب قبرص بتمزيق صفحة من الكتاب الذي به قسم تحدث عن أتاتورك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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