سياسة
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قلق ودعاء.. هكذا يتابع أهالي جنين أخبار أبنائهم الفارين من سجون الاحتلال
يتركز حديث الناس من سكان جنين، في المقاهي والمطاعم والشوارع وحتى في أزقة المخيم حول مصير الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع الإسرائيلي، وتسود المخيم حالة من الترقب والأمل.
قلق ودعاء.. هكذا يتابع أهالي جنين أخبار أبنائهم الفارين من سجون الاحتلال
حالة ترقب تعيشها مدينة جنين بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين ينتمون لها من سجن جلبوع الإسرائيلي / AA
8 سبتمبر 2021

تعيش مدينة جِنين، ومخيمها، شمالي الضفة الغربية المحتلة، حالة ترقب، بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين، ينتمون إليها، من سجن جلبوع الإسرائيلي.

ويتركز حديث الناس في المقاهي والمطاعم والشوارع، وحتى في أزقة المخيم حول "مصير الأسرى".

ويقول الأهالي إنهم على استعداد لحمايتهم، في حال وصولهم للمدينة.

وفجر الاثنين، استطاع 6 معتقلين، جميعهم من سكان مدينة ومخيم جنين، الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي، شديد الإحكام.

وتقول سلطة السجون الإسرائيلية إن الأسرى استخدموا نفقاً من فتحة في زنزانتهم للخروج من السجن.

وأحد الأسرى الفارين، هو زكريا الزبيدي، عضو المجلس الثوري لـ"فتح".

أما الأسرى الخمسة الباقين، فينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي، وهم: مناضل يعقوب نفيعات، ومحمد قاسم العارضة، ويعقوب محمود قدري، وأيهم فؤاد كممجي، ومحمود عبد الله العارضة.

وفي أزقة مخيم جنين تسود حالة من الصمت الحذر.

وعلى مدخل المخيم، عُلّقت صور الأسرى الستة إلى جانب لافتة أخرى كتب عليها عبارة "انتصر عش الدبابير".

وكانت الصحافة الإسرائيلية، قد أطلقت على مخيم جنين اسم "عش الدبابير" قبيل المعركة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في العام 2002، أسفر عن استشهاد 52 فلسطينياً.

وينتشر عشرات المسلحين في أزقة المخيم ليلا، لكنهم يختفون في ساعات النهار.

ويقول مسلح مُقنّع يحمل شعار "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، لوكالة الأناضول "نحذر الاحتلال الإسرائيلي من المساس بالأسرى الستة".

وأضاف "قد تمتلك إسرائيل ترسانة عسكرية ضخمة، لكنها ستجد في جنين مقاومة تدافع عن أسراها".

​​فخر واعتزاز

جمال الزبيدي، عمّ زكريا الزبيدي، القيادي في حركة فتح، وأحد الفارين من سجن جلبوع، يقول الزبيدي من منزل العائلة في مخيم جنين "نُحمّل إسرائيل المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى أولاً".

وعبّر الزبيدي عن فخره بفرار ابن شقيقه، وقال "ما حققه زكريا ورفاقه، فخر لنا ولكل فلسطيني".

وأضاف: "نعيش حالة من الترقب ولدينا مخاوف حقيقية حول حياة زكريا ورفاقه".

وتابع الزبيدي "في حال وصل الأسرى لمخيم جنين، لن تكون إسرائيل قادرة على اعتقالهم بسهولة".

واقتحمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، منازل عدد من الفارين، في بلدات بئر الباشا ويعبد وعرابة (تتبع لمدينة جنين)، واعتقلت عدداً من أقربائهم، غير أنها لم تقتحم المخيم.

وعن ذلك يقول الزبيدي "مخيم جنين عصي على قوات الاحتلال، ودخولهم للمخيم يعني وقوع اشتباكات مسلحة وقد تكون الأعنف".

فرح ممزوج بالقلق

فؤاد كمنجي، والد الأسير الفار "أيهم"، قال إن عائلته تعيش حالة ممزوجة بين الفرح والقلق، بعد أن استطاع نجلها الفرار من سجن جلبوع.

وبيّن أنه خضع لتحقيق من قبل المخابرات الإسرائيلية، حول نجله عقب فراره.

ويضيف "لا نعلم شيئاً (حول مصير أيهم)، كل ما نسمعه من وسائل الإعلام فقط، أسأل الله له ولرفاقه الحماية".

صفعة للاحتلال

بدوره، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أسامة الحروب، إن "الأسرى الستة وجّهوا صفعة قوية للمنظومة الأمنية الإسرائيلية".

وأشار الحروب وهو أسير أمضى 14 عاماً في السجون الإسرائيلية، بينها سجن "جلبوع"، إلى أن "فرار الأسرى من سجن جلبوع هزيمة كبيرة لإسرائيل ولمنظومتها".

وتابع الحروب "الشارع الفلسطيني ملتف ومُجمع على نصرة الأسرى، وعملية الفرار رفعت معنويات المواطنين عامة والمقاومة خاصة".

وقال "يمكن لإسرائيل أن تعتقل وتقتل وتقتحم وتهدم المساكن، لكنها لن تقدر على هزيمة الإرادة الفلسطينية".

وأشاد الحروب، بالوحدة التي تمثلت بين أسرى حركتي الجهاد الإسلامي وحركة فتح، في عملية هروب الأسرى.

ويضيف في هذا الصدد "ليس من المستغرب أن يكون (القيادي في حركة فتح) زكريا (الزبيدي) إلى جوار أسرى الجهاد، فشقيقه مقاوم في سرايا القدس، ووالدته احتضنت المقاومين من مختلف الفصائل في معركة المخيم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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