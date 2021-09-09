سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 9 سبتمبر/أيلول 2021
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خلاصات من TRT عربي: 9 سبتمبر/أيلول 2021
بلينكن يتشاور مع حلفاء واشنطن ويلتقي أفغاناً غداة تشكيل طالبان للحكومة / AFP
9 سبتمبر 2021

أهم الأحداث:

بلينكن يتشاور مع حلفاء واشنطن ويلتقي أفغاناً غداة تشكيل طالبان للحكومة، وإسرائيل تعتدي على الأسرى الفلسطينيين وتدفع بالجيش لقمعهم.

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بلينكن يتشاور مع حلفاء واشنطن ويلتقي أفغاناً غداة تشكيل طالبان للحكومة

سعى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء لبناء جبهة موحدة مع دول تأثرت بالانسحاب من أفغانستان، فيما أجرى محادثات مع حلفاء الولايات المتحدة واستمع إلى اللاجئين في قاعدة جوية أمريكية بألمانيا. [TRT عربي]

ورامشتاين ثاني قاعدة عسكرية يزورها بلينكن خلال يومين بعد زيارته قطر الثلاثاء، حيث شكر المدنيين الأمريكيين والمسؤولين العسكريين الذين نفّذوا واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في التاريخ في أعقاب سقوط أفغانستان بيد طالبان. [TRT عربي]

وبلينكن المدافع عن اللاجئين، والذي نجا زوج والدته من المحرقة النازية، جال في مركز إيواء لبعض الأطفال الذين فقدوا آباءهم. وقال لهم: "اسمي توني، من يريد لعب كرة السلة؟ أو كرة القدم؟". [TRT عربي]

"نفير عام في سجون الاحتلال".. إسرائيل تعتدي على الأسرى وتدفع بالجيش لقمعهم

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، الأربعاء، أنّ الحركة الأسيرة في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت النفير العام، والتمرّد على جميع قوانين إدارة السجون في حال استمرار الإجراءات القمعية والعقابية المتخذة بحقهم لليوم الثالث على التوالي. [TRT عربي]

في السياق، قال الأسير في سجون الاحتلال مَسلمة ثابت في تصريحات نُقلت عنه لوسائل إعلام فلسطينية إنّ "الأسرى يتعرضون لهجمة شرسة وإجراءات ستُعيدنا إلى سنوات الثمانينيات". [TRT عربي]

وكشف أنّ سلطات السجون الإسرائيلية بدأت تضيّق الخناق على الأسرى من خلال سياسات العزل، وحرمانهم من أبسط الحقوق، إضافة إلى القمع المستمر. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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