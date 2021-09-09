سياسة
2 دقيقة قراءة
مفاجأة بالمغرب.. "التجمّع" يتصدر الانتخابات وسقوط مدوٍ لـ"العدالة والتنمية"
فاز حزب التجمّع الوطني للأحرار بالانتخابات التشريعية في المغرب، بـ97 مقعداً فيما حلّ أكبر أحزاب المعارضة "حزب الاستقلال" في المركز الثاني بـ82 مقعداً، إلا أنّ المفاجأة الكبرى كانت حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم على 12 مقعداً ليحتلّ المركز الثامن.
مفاجأة بالمغرب.. "التجمّع" يتصدر الانتخابات وسقوط مدوٍ لـ"العدالة والتنمية"
حزب التجمع الوطني للأحرار" يفوز بـ97 مقعداً في البرلمان ليحل في المرتبة الأولى / AP
9 سبتمبر 2021

أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، أنّ حزب التجمع الوطني للأحرار" (مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته)، فاز بانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بـ97 مقعداً بعد فرز 96% من الأصوات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، لتقديم نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء-الخميس، نقله التلفزيون الرسمي.

ولفت إلى أنّ "الأصالة والمعاصرة (أكبر أحزاب المعارضة) احتلّ المرتبة الثانية بالانتخابات التشريعية بـ82 مقعداً، متبوعاً بحزب الاستقلال (معارض) بـ78 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي (يساري مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته)، بـ35 مقعداً في حين سجّل العدالة والتنمية تراجعاً كبيراً بحصوله على 12 مقعداً.

واحتلّ حزب الحركة الشعبية (مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته)، المرتبة الخامسة بـ26 مقعداً، ثم حزب التقدم والاشتراكية (معارض) بـ20 مقعداً، وحزب الاتحاد الدستوري (مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) بـ18 مقعداً.

واحتلّ حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي المنهي ولايته) المرتبة الثامنة مقتصراً على 12 مقعداً، بالإضافة إلى 12 مقعداً موزّعة على 12 حزباً آخرا.

والأربعاء قالت وزارة الداخلية، إنّ نسبة المشاركة "بلغت عند انتهاء عملية التصويت في الساعة السابعة مساء (18 ت.غ) 50.18% على المستوى الوطني"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأضافت أنّ عملية الاقتراع "جرت على العموم في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة"، باستثناء بعض الحالات "المعزولة جداً، التي عمّت عدداً محدوداً من مكاتب التصويت".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us