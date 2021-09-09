سياسة
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شركة استثمارات بيل غيتس تستحوذ على حصة الوليد بن طلال في فنادق "فور سيزنز"
استحوذت الشركة التي تدير استثمارات بيل غيتس على السلسلة الكندية للفنادق الفاخرة "فور سيزنز" لقاء 2.21 مليار دولار، وبذلك ترتفع حصة الشركة إلى 71,25% من الحصص المساهمة بعد شرائها حصة "شركة المملكة القابضة" التي يملكها الوليد بن طلال.
شركة استثمارات بيل غيتس تستحوذ على حصة الوليد بن طلال في فنادق "فور سيزنز"
الشركة التي تدير استثمارات بيل غيتس تتوصل  إلى اتفاق للاستحواذ على السلسلة الكندية للفنادق الفاخرة "فور سيزنز"
9 سبتمبر 2021

توصلت الشركة التي تدير استثمارات لمؤسس مجموعة مايكروسوفت بيل غيتس إلى اتفاق للاستحواذ على السلسلة الكندية للفنادق الفاخرة "فور سيزنز" لقاء 2,21 مليار دولار، حسب بيان نُشر الأربعاء.

وبموجب الاتفاق سترتفع حصة شركة "كاسكيد اينفستمنت" التي تمتلك أصلاً 47,5% من المجموعة الفندقية، إلى 71,25% بعد شراء حصص المجموعة المساهمة المهمة الأخرى "شركة المملكة القابضة" التي يملكها رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال.

وقالت سلسلة فنادق "فور سينز" في بيان إنّ الصفقة تعني أن قيمتها تقدّر بعشرة مليارات دولار.

وستحتفط شركة "المملكة القابضة" بـ23,75% من المجموعة بعد إبرام الصفقة في يناير/كانون الثاني 2022، كما سيحتفظ مؤسس سلسلة الفنادق "إيزادور شارب" بالـ5% التي يمتلكها حالياً.

و"فور سيزنز" تأسست في 1960 وتطورت على مرّ السنين لتصبح سلسلة فنادق فاخرة تضم الآن 121 فندقاً ومنتجعاً بالإضافة إلى 46 مبنى سكنياً في 47 دولة.

وقد أُدرجت في البورصة في 1997 لكنها سُحبت منها في 2007 بعد الاستحواذ عليها من "كاسكيد إينفستمنت" وشركة المملكة القابضة وشارب.

أما "المملكة القابضة" فقد تأسست في 1980 وتمتلك مصالح في علامات تجارية لفنادق فاخرة أخرى بينها "سافوي" في لندن و"ذي بلازا" في نيويورك. كما تستثمر في التجارة الإلكترونية والمنتجات البتروكيميائية والرعاية الصحية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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