سياسة
3 دقيقة قراءة
انتفاضة في السجون؟.. الأسرى الفلسطينيون يرفضون الإجراءات الإسرائيلية ضدهم
اندلعت الحرائق في عدد من السجون الإسرائيلية وسط جهود لنقل أسرى منها كإجراء احترازي، ودعت مجموعة تمثّل الأسرى من جميع الفصائل الفلسطينية باقي الأسرى لمقاومة نقلهم إلى منشآت أخرى وإضرام النيران في زنازينهم إنْ حاول الحرّاس نقلهم بالقوة.
انتفاضة في السجون؟.. الأسرى الفلسطينيون يرفضون الإجراءات الإسرائيلية ضدهم
الأسرى يرفضون إجراءات نقلهم من السجون الإسرائيلية ويضرمون النيران فيها
9 سبتمبر 2021

زاد الضغط على نظام السجون في إسرائيل الأربعاء، بعد اندلاع حرائق في عدد من المنشآت، بينما تبحث الحكومة عن 6 فلسطينيين حرروا أنفسهم من السجن.

واندلعت الحرائق في عدد من السجون وسط جهود لنقل أسرى منها كإجراء احترازي. ودعت مجموعة تمثّل الأسرى من جميع الفصائل الفلسطينية الأسرى الآخرين لمقاومة نقلهم إلى منشآت أخرى وإضرام النيران في زنازينهم إنْ حاول الحراس نقلهم بالقوة. وهددت المجموعة بإضراب واسع النطاق عن الطعام.

في الوقت نفسه، يتوقع أن تمتدّ الاضطرابات التي تشهدها السجون وإغلاق نقاط التفتيش بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة حتى نهاية الأسبوع.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إنّ نفتالي بينيت التقى مساءً رؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية في جهود مشتركة للاستعداد "لأي سيناريو".

واجتاحت موجة الحرائق والاضطرابات سجون إسرائيل في أعقاب أكبر عملية فرار من نوعها تشهده البلاد منذ عقود. فقد فرّ الرجال الستة بحفر نفق خارج سجن جلبوع قرب الضفة الغربية المحتلة صباح الاثنين. وتحقق قوات الأمن الإسرائيلية فيما إذا كانوا قد حظوا بأي مساعدة داخل السجن، وخارجه.

وقالت هيئة السجون الإسرائيلية من خلال أحد المتحدثين إنّ حريقاً اندلع في زنزانتين في جناحين مختلفين بسجن ريمون، لكن سُيطر عليه. وأبلغت مجموعة الأسرى الفلسطينيين عن حرائق في سجن كتسيعوت، كما نُشرت تقارير إعلامية عن مزيد من الاضطرابات.

ويمثّل الفرار من السجن معضلة محتملة للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تنسّق قوات أمنه مع إسرائيل. ورغم إشادة حركته "فتح" بالهروب، فإنه لم يعلّق بعد عليه.

ويعتبر الفلسطينيون الأسرى في سجون إسرائيل أبطالاً للقضية الوطنية، كما احتفلوا بالهروب من السجن. وإن اعتُقل الهاربون في الضفة الغربية المحتلة، فسيُلقي الكثير من الفلسطينيين على الأرجح اللوم على السلطة الفلسطينية، التي تواجه بالفعل انتقادات شعبية حادة بعد مقتل ناشط في حيازة قوات الأمن الفلسطينية في يونيو/حزيران الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us