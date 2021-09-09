سياسة
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بسبب الحرّ الشديد.. البابا يقدّم 15 ألف قطعة مثلجات لمساجين في روما
البابا فرنسيس يرسل 15 ألف قطعة مثلّجات لسجناء في سجني ريجينا كويلي وريبيبيا الكبيرين في روما، في هذا الصيف شديد الحرارة.
بسبب الحرّ الشديد.. البابا يقدّم 15 ألف قطعة مثلجات لمساجين في روما
البابا يقدّم 15 ألف قطعة مثلجات لمساجين في روما / AP
9 سبتمبر 2021

أرسل البابا فرنسيس 15 ألف قطعة مثلّجات لسجناء في سجنين في روما خلال هذا الصيف شديد الحرارة، وفق ما كشف الفاتيكان في بيان.

وكشفت خدمة الأعمال الخيرية في الفاتيكان التي يرعاه الكاردينال البولندي كونراد كراييفسكي أنها لم تأخذ عطلة صيفية هذه السنة، حرصاً منها على تكثيف الزيارات إلى السجون.

وتسنّى للسجناء في سجني ريجينا كويلي وريبيبيا الكبيرين في روما تذوّق "جيلاتو" قدّمه لهم البابا.

كما اصطحب القائمون على هذه الخدمة في الفاتيكان مجموعات صغيرة من المشرّدين للاسترخاء على الشاطئ مع تنظيم مآدب عشاء لهم في مطعم للبيتزا.

وتنشط خدمة الأعمال الخيرية في الفاتيكان أيضاً في إرسال المعدّات الطبية والمنتجات الصيدلانية إلى البلدان الأكثر فقراً، مثل مدغشقر التي تلقّت جهاز تصوير مقطعي بقيمة 600 ألف دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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