سياسة
3 دقيقة قراءة
انتفاضة في السجون.. إسرائيل تمنع الزيارة عن الأسرى والجمعة "يوم غضب" لأجلهم
أبلغت السلطات الإسرائيلية عائلات الأسرى الفلسطينيين أنها ألغت كافة الزيارات للسجون، حتى نهاية سبتمبر/أيلول الجاري، فيما دعت فصائل فلسطينية إلى اعتبار الجمعة، "يوم غضب" ضد الاحتلال بسبب انتهاكاته بحق الأسرى في السجون.
انتفاضة في السجون.. إسرائيل تمنع الزيارة عن الأسرى والجمعة "يوم غضب" لأجلهم
السلطات الإسرائيلية تلغي زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين لذويهم
9 سبتمبر 2021

ألغت السلطات الإسرائيلية، الخميس، زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين لذويهم، جراء تصاعد الأحداث داخل المعتقلات، بعد تحرير 6 أسرى لأنفسهم من سجن "جلبوع".

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان صحفي إنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أبلغت عائلات الأسرى أنّ السلطات الإسرائيلية ألغت كافة الزيارات للسجون، حتى نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.

وأشار البيان، إلى أنّ هذا القرار جاء إثر الأحداث المتصاعدة في السجون بعد فرض إسرائيل إجراءات عقابية بحق الأسرى.​​​​​​​

والأربعاء، أشعل أسرى فلسطينيون النار في زنازينهم، بسجني "النقب" و"رامون" (جنوب)، رداً على إجراءات عقابية، تمارسها سلطات السجون الإسرائيلية بحقهم، منذ فرار 6 أسرى من سجن "جلبوع" (شمال)، الاثنين، عبر نفق حفروه.

من جانبها، دعت فصائل فلسطينية، الخميس، إلى اعتبار الجمعة، "يوم غضب" ضد الاحتلال بسبب انتهاكاته بحق الأسرى في السجون، بعد تحرير 6 أسرى لأنفسهم من سجن جلبوع.

وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن جميع الفصائل والقوى توافقت على اعتبار الجمعة "يوم غضب"، ومواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي على نقاط التماس، "دعماً للأسرى، ورفضاً لسياسة التضييق والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم".

وأضاف أبو يوسف، الذي يشغل منصب "منسق شؤون الفصائل الفلسطينية" في حوار خاص مع وكالة الأناضول، أنّ "المطلوب هو التفاف شعبي كبير في كافة المحافظات بما فيها مدينة القدس، وقطاع غزة، نصرة للأسرى".

وتابع: "قضية الأسرى توحّد الشعب الفلسطيني في كافة مناطق وجوده".

وندد أبو يوسف بالممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى داخل السجون، وتجاه عائلات الأسرى الفارين.

وذكر عضو اللجنة التنفيذية، أنّ القيادة الفلسطينية تُجري اتصالات مع جهات دولية ومؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان، لوقف الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى.

ونجح 6 أسرى، جميعهم من سكان مدينة جنين ومخيمها، في تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، شديد الإحكام، يوم الاثنين الماضي.

وتقول سلطة السجون الإسرائيلية إنّ الأسرى استخدموا نفقاً من فتحة في زنزانتهم للخروج من السجن.

وأحد الأسرى الفارين، هو زكريا الزبيدي، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح".

أما الأسرى الخمسة الباقون، فينتمون لحركة الجهاد الإسلامي، وهم: مناضل يعقوب نفيعات، ومحمد قاسم العارضة، ويعقوب محمود قدري، وأيهم فؤاد كممجي، ومحمود عبد الله العارضة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us