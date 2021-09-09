ألغت السلطات الإسرائيلية، الخميس، زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين لذويهم، جراء تصاعد الأحداث داخل المعتقلات، بعد تحرير 6 أسرى لأنفسهم من سجن "جلبوع".

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان صحفي إنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أبلغت عائلات الأسرى أنّ السلطات الإسرائيلية ألغت كافة الزيارات للسجون، حتى نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.

وأشار البيان، إلى أنّ هذا القرار جاء إثر الأحداث المتصاعدة في السجون بعد فرض إسرائيل إجراءات عقابية بحق الأسرى.​​​​​​​

والأربعاء، أشعل أسرى فلسطينيون النار في زنازينهم، بسجني "النقب" و"رامون" (جنوب)، رداً على إجراءات عقابية، تمارسها سلطات السجون الإسرائيلية بحقهم، منذ فرار 6 أسرى من سجن "جلبوع" (شمال)، الاثنين، عبر نفق حفروه.

من جانبها، دعت فصائل فلسطينية، الخميس، إلى اعتبار الجمعة، "يوم غضب" ضد الاحتلال بسبب انتهاكاته بحق الأسرى في السجون، بعد تحرير 6 أسرى لأنفسهم من سجن جلبوع.

وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن جميع الفصائل والقوى توافقت على اعتبار الجمعة "يوم غضب"، ومواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي على نقاط التماس، "دعماً للأسرى، ورفضاً لسياسة التضييق والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم".

وأضاف أبو يوسف، الذي يشغل منصب "منسق شؤون الفصائل الفلسطينية" في حوار خاص مع وكالة الأناضول، أنّ "المطلوب هو التفاف شعبي كبير في كافة المحافظات بما فيها مدينة القدس، وقطاع غزة، نصرة للأسرى".

وتابع: "قضية الأسرى توحّد الشعب الفلسطيني في كافة مناطق وجوده".

وندد أبو يوسف بالممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى داخل السجون، وتجاه عائلات الأسرى الفارين.

وذكر عضو اللجنة التنفيذية، أنّ القيادة الفلسطينية تُجري اتصالات مع جهات دولية ومؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان، لوقف الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى.

ونجح 6 أسرى، جميعهم من سكان مدينة جنين ومخيمها، في تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، شديد الإحكام، يوم الاثنين الماضي.

وتقول سلطة السجون الإسرائيلية إنّ الأسرى استخدموا نفقاً من فتحة في زنزانتهم للخروج من السجن.

وأحد الأسرى الفارين، هو زكريا الزبيدي، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح".

أما الأسرى الخمسة الباقون، فينتمون لحركة الجهاد الإسلامي، وهم: مناضل يعقوب نفيعات، ومحمد قاسم العارضة، ويعقوب محمود قدري، وأيهم فؤاد كممجي، ومحمود عبد الله العارضة.