سياسة
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العثور على جمجمة داخل حقيبة زعيمة دينية بمطار في الهند يصدم رجال الأمن
السلطات الهندية تمنع امرأة من ركوب طائرة في مطار ديفي أهيلياباي هولكار بمدينة إندور، بعد العثور على جمجمة بشرية في حقيبتها. وخلال الاستجواب قالت المرأة إنّ الجمجمة لمعلّمها الراحل.
العثور على جمجمة داخل حقيبة زعيمة دينية بمطار في الهند يصدم رجال الأمن
إصابة أفراد الأمن بالصدمة بعد فحص أمتعة المرأة ورؤية جمجمة بشرية بداخلها (صورة أرشيفية) / Reuters
9 سبتمبر 2021

منعت السلطات الهندية امرأة من ركوب طائرة في مطار ديفي أهيلياباي هولكار، بمدينة إندور بعد العثور على جمجمة بشرية في حقيبتها، وفق ما أفادت به الشرطة يوم الثلاثاء.

ووفق التحريات، تسكن سادهفي يوغماتا ساديفا، منطقة أوجين ويقال إنها زعيمة دينية، جاءت إلى المطار على متن رحلة متجهة إلى دلهي.

وعندما فُحصت أمتعتها، أصيب أفراد الأمن بالصدمة لرؤية جمجمة بشرية بداخلها. وعندما سألوها عن ذلك، قالت إنّ الجمجمة لمعلّمها الراحل.

وخلال استجواب الشرطة، قالت المرأة إنّ "الجمجمة لمعلّمها الراحل وكانت في طريقها إلى هاريدوار لتغمرها مع بقايا أخرى في نهر الغانج".

ووفقاً للسلطات الهندية، يتعيّن على الأفراد إبلاغ إدارة المطار وطلب الإذن عند حمل الرفات. وبحسب القوانين لا يُسمح بحملها إلا في حقائب اليد. إلا أنّ ساديفا كانت تسافر مع الرفات في حقيبة الأمتعة الرئيسية الخاصة بها.

وبعد الحادث سجّلت الشرطة إفادتها وسمحت لها بالذهاب. لكن لم يُسمح لها بالصعود إلى الطائرة لأنها لم تحصل على أيّ إذن بحمل جمجمة بشرية أو رفات على متن الطائرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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