سياسة
2 دقيقة قراءة
"وول ستريت جورنال": حفتر يحشد أمريكياً للحصول على دعم بايدن في الانتخابات
صحيفة "وول ستريت جورنال" تكشف تعيين خليفة حفتر مسؤولين أمريكيين سابقين في حملة تكلفتها نحو مليون دولار، بهدف الضغط على إدارة الرئيس جو بايدن من أجل دعمه في الانتخابات الليبية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
"وول ستريت جورنال": حفتر يحشد أمريكياً للحصول على دعم بايدن في الانتخابات
لم يعلن حفتر ترشحه حتى الآن في الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل / AFP
9 سبتمبر 2021

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أنّ خليفة حفتر، عيّن مسؤولين أمريكيين سابقين في حملة تكلفتها نحو مليون دولار، بهدف الضغط على إدارة الرئيس جو بايدن من أجل دعمه في الانتخابات الليبية المقبلة.

ولم يعلن حفتر ترشحه حتى الآن في الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ونقلت الصحيفة عن وثائق قولها إنّ لاني ديفيس مساعد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وزعيم مجلس النواب الجمهوري السابق بوب ليفينغستون، اللذين عيّنهما حفتر، حاولا ترتيب اجتماعات مع المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونغرس لدعم حفتر، مقابل دفعه 160 ألف دولار شهرياً إزاء هذه الخدمات.

ووفق الصحيفة، فإنّ من أولويات المسؤولين الأمريكيين إسقاط تسمية "أمير الحرب" عن حفتر. وهي تسمية انطبقت عليه منذ انفصاله عن السلطات في طرابلس، وشنّ حملة عسكرية في عام 2014.

ولم يرد أي تعليق من حفتر أو متحدث باسمه على المعلومات التي ذكرتها "وول ستريت جورنال".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us