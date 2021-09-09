سياسة
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وزير الخارجية المصري: حريصون على إيجاد صيغة لاستعادة العلاقات مع تركيا
وزير الخارجية المصري سامح شكري، يقول في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إنّ بلاده حريصة على "إيجاد صيغة لاستعادة العلاقات الطبيعية" مع تركيا. والثلاثاء، انطلقت في أنقرة الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا.
وزير الخارجية المصري: حريصون على إيجاد صيغة لاستعادة العلاقات مع تركيا
شكري يقول إن بلاده حريصة على التوصل إلى قرار وإيجاد صيغة ضرورية لاستعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين / Reuters
9 سبتمبر 2021

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، إنّ بلاده حريصة على "إيجاد صيغة لاستعادة العلاقات الطبيعية" مع تركيا.

جاء ذلك في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية رداً على سؤال بشأن تصريحات للوزير مؤخراً تحدث خلالها عن أن رفع مستوى العلاقات مع تركيا سيكون في الوقت المناسب، وما إذا كان هذا يعني نية بلاده استعادة العلاقات مع أنقرة.

وأجاب شكري قائلاً: "هذه هي المرحلة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا، وهي تأتي بدعوة من الحكومة التركية".

وأضاف: "نحن حريصون على التوصل إلى قرار وإيجاد صيغة ضرورية لاستعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين".

واستدرك: "لكن في هذه المرحلة لا نزال بحاجة إلى تقييم نتائج المرحلة الثانية من المحادثات، وفي المقام الأول سياق العلاقات الثنائية".

وأوضح قائلاً: "العلاقات الثنائية وبعض المواقف المتخذة من تركيا بحاجة إلى معالجة بشكل ما وعندما نكون راضين بأن هذه القضايا قد حُلّت فهذا سيفتح الباب أمام تقدّم أكبر".

وانطلقت في أنقرة الثلاثاء، الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا، التي تتواصل ليومين، حيث يترأس السفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي ونظيره المصري حمدي لوزا، وفدي البلدين.

وأوضحت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أنّ الوفدين سيبحثان القضايا الثنائية وسيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، مؤكدة أنّ "الطرفين يهدفان إلى دفع العلاقات وتطبيعها على أساس المصالح المتبادلة".

وفي 5 و6 مايو/أيار الماضي، عُقدت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين في العاصمة المصرية القاهرة بناءً على دعوة من الجانب المصري، وفي ختامها صدر بيان مشترك للبلدين وصف المحادثات بـ"الصريحة والمعمقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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