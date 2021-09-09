سياسة
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بسبب سترات واقية من الغازات.. استعراض عسكري بكوريا الشمالية يثير الجدل
بمناسبة الذكرى الـ73 لتأسيس النظام الشيوعي في كوريا الشمالية بث التلفزيون الرسمي مشاهد من الاستعراض العسكري، ظهر فيها جنود وعمال يرتدون سترات واقية من الغازات، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حوله.
بسبب سترات واقية من الغازات.. استعراض عسكري بكوريا الشمالية يثير الجدل
استعراض عسكري يظهر فيه جنود وعمال يرتدون سترات واقية من الغازات  / AP
9 سبتمبر 2021

نظّمت سلطات كوريا الشمالية استعراضاً عسكرياً، إحياء للذكرى الـ73 لتأسيس الدولة الشيوعية، لم تظهر فيه أي من الصواريخ الباليستية الرئيسية.

وبث التلفزيون الرسمي عوضاً عن ذلك مشاهد من الاستعراض الذي أُقيم ليلاً، ظهر فيها جنود وعمال يرتدون سترات واقية من الغازات.

وشوهد الزعيم كيم جونغ أون الذي بدا أكثر نحافة من السابق، بين جموع بلا أقنعة، وهو يعانق الأطفال.

وتعاني كوريا الشمالية نقصاً في الغذاء وأزمة اقتصادية تفاقمت بسبب تفشي جائحة كورونا.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية صوراً لسيارات إسعاف وجرارات شاركت في الاستعراض أيضاً، فضلاً عن إطلاق ألعاب نارية.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الصين أن الرئيس شي جينبينغ بعث رسالة تهنئة إلى كيم جونغ أون بالمناسبة.

وتعد الصين أقوى حلفاء كوريا الشمالية التي تعتمد على الجار الصيني في الحصول على الغذاء والمبيدات والوقود.

ولكن المبادلات التجارية بين البلدين تراجعت كثيراً، منذ أن أغلقت كوريا الشمالية حدودها البرية لمنع تفشي فيروس كورونا في يناير/كانون الثاني 2020، ورفضت بيونغيانغ أيضاً 3 ملايين جرعة من اللقاح المضاد للفيروس من الصين.

ومنذ 19 أغسطس/آب لم تسجل كوريا الشمالية أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب منظمة الصحة العالمية، ولكن منتقدي النظام يشككون في ذلك.

ولكن كيم جونغ أون اعترف بأن بلاده تعاني نقصاً في الغذاء، كما تحدثت تقارير لمنظمات إغاثة عن موت الناس جوعاً في البلاد، بسبب الظروف الاقتصادية المتردية.

ولم تمنع الظروف الاقتصادية مضي البرنامج النووي في البلاد، إذ قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي إن بيونغيانغ أعادت على ما يبدو تشغيل مفاعل يمكن أن ينتج البلوتونيوم للأسلحة النووية، واصفة الأمر بأنه "تطور مثير للقلق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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