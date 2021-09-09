حلّ مطار إسطنبول الدولي، في المركز الثاني ضمن قائمة "أفضل مطارات العالم 2021".

جاء ذلك بحسب تصنيف مجلة "Travel and Leisure" الدولية (مقرها نيويورك الأمريكية)، والتي أعلنت عنه عقب استطلاع للرأي.

وأفاد بيان صادر عن شركة "İGA" المشغّلة لمطار إسطنبول الدولي، أنّ الأخير حاز على 91.17 نقطة في استطلاع الرأي، ليحلّ بذلك في المركز الثاني بعد مطار شانغي بسنغافورة.

وبهذا تفوّق مطار إسطنبول على مطارات انشيون (كوريا الجنوبية)، ودبي، وحمد (قطر)، وطوكيو (اليابان)، وهونغ كونغ، وناريتا (اليابان)، وزيورخ (سويسرا) وأوساكا (اليابان).

وتضمّن استطلاع الرأي الذي أجرته المجلة العالمية، معايير مثل مدى سهولة الوصول إلى المطار، والأمن، والأماكن المخصصة للطعام والشراب، والتسوّق، فضلاً عن تصميم المطار.

وأُنشئ مطار إسطنبول على مساحة 76.5 مليون متر مربع، حيث عمل في إنشائه نحو 10 آلاف عامل، ومن المقرر أن تُبنى المراحل الأخرى للمطار بحلول عام 2025.

ويتكوّن المطار الجديد من 6 مدارج، وتصل قدرته الاستيعابية 500 طائرة، وهو مزوّد بمرآب مفتوح وآخر مغلق يتّسع لنحو 70 ألف سيارة.

ومن المقرر أن تصل القدرة الاستيعابية بعد انتهاء جميع مراحل المطار، 200 مليون مسافر سنوياً.