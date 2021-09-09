أعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، أنّ طوربيد أكيا (AKYA) المحلي سيدخل الخدمة قريباً، مشيراً إلى مواصلة العمل على إنتاج صاروخ "أطمجه" البحري.

جاء ذلك في كلمة له الخميس، خلال زيارته مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، بولاية أقسراي وسط منطقة الأناضول.

وقال دمير: "يمكن أن نفيدكم ببشارة جيدة وهي أن طوربيد أكيا المحلي الصنع سيدخل الخدمة قريباً، ونعمل على إنتاج صاروخ أطمجه البحري".

وأشار إلى أنّ العمل جارٍ أيضاً على إنتاج صاروخ "أطمجه" من طراز أرض-أرض.

وأضاف أنّه بإمكانهم تطوير منتجات دفاعية ذات مدى أطول وقدرة أكبر على إصابة الأهداف، وأنهم يواصلون العمل على إنتاج طوربيدات وصواريخ كروز موجهة وأخرى تطلق من الغواصات.

وسبق أن أُجري العديد من الاختبارات الناجحة لنماذج صاروخ أطمجه، ومع دخول الصاروخ الجديد ترسانة الجيش التركي، سيستغني الأخير عن صواريخ "هاربون" الأمريكية.

والطوربيد هو صاروخ يعمل تحت الماء ذاتي الدفع، ويُطلق إمّا من غواصة أو سفينة أو طائرة، ومصمم للانفجار عند ملامسة أسطح السفن أو الغواصات أو حتى بمجرد الاقتراب منها.