سياسة
2 دقيقة قراءة
الصناعات الدفاعية التركية: طوربيد "أكيا" المحلي يدخل الخدمة قريباً
كشف رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية قرب دخول طوربيد "أكيا" المحلي الصنع الخدمة قريباً، مشيراً إلى مواصلة العمل على إنتاج صاروخ أطمجه البحري.
الصناعات الدفاعية التركية: طوربيد "أكيا" المحلي يدخل الخدمة قريباً
AKYA / AA
9 سبتمبر 2021

أعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، أنّ طوربيد أكيا (AKYA) المحلي سيدخل الخدمة قريباً، مشيراً إلى مواصلة العمل على إنتاج صاروخ "أطمجه" البحري.

جاء ذلك في كلمة له الخميس، خلال زيارته مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، بولاية أقسراي وسط منطقة الأناضول.

وقال دمير: "يمكن أن نفيدكم ببشارة جيدة وهي أن طوربيد أكيا المحلي الصنع سيدخل الخدمة قريباً، ونعمل على إنتاج صاروخ أطمجه البحري".

وأشار إلى أنّ العمل جارٍ أيضاً على إنتاج صاروخ "أطمجه" من طراز أرض-أرض.

وأضاف أنّه بإمكانهم تطوير منتجات دفاعية ذات مدى أطول وقدرة أكبر على إصابة الأهداف، وأنهم يواصلون العمل على إنتاج طوربيدات وصواريخ كروز موجهة وأخرى تطلق من الغواصات.

وسبق أن أُجري العديد من الاختبارات الناجحة لنماذج صاروخ أطمجه، ومع دخول الصاروخ الجديد ترسانة الجيش التركي، سيستغني الأخير عن صواريخ "هاربون" الأمريكية.

والطوربيد هو صاروخ يعمل تحت الماء ذاتي الدفع، ويُطلق إمّا من غواصة أو سفينة أو طائرة، ومصمم للانفجار عند ملامسة أسطح السفن أو الغواصات أو حتى بمجرد الاقتراب منها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us