سياسة
2 دقيقة قراءة
إقلاع أول طائرة إجلاء مدنية من كابل بعد انسحاب القوات الأمريكية
أقلعت مساء الخميس، من العاصمة الأفغانية كابل، أول طائرة إجلاء مدنية منذ استكمال انسحاب القوات الأمريكية من البلاد في 30 أغسطس/آب.
إقلاع أول طائرة إجلاء مدنية من كابل بعد انسحاب القوات الأمريكية
تأتي هذه الخطوة بعد يومين من إعلان طالبان حكومة مؤقتة استقبلتها الدول الأجنبية بمزيج من الحذر والاستياء / AFP
9 سبتمبر 2021

أقلعت مساء الخميس، من العاصمة الأفغانية كابل، أول طائرة إجلاء مدنية منذ استكمال انسحاب القوات الأمريكية.

وجاء الإقلاع مساء الخميس، بعد تصريحات لمسؤول أمريكي قال فيها إنه من المقرر أن يسافر 200 أجنبي، منهم أمريكيون، من مطار كابل على متن طائرات مستأجرة الخميس بعد أن وافقت حكومة طالبان الجديدة على إجلائهم.

وهذه الرحلة هي الأولى من مطار كابل منذ أن سيطرت الحركة على العاصمة منتصف أغسطس/آب مما كان سبباً في عملية إجلاء قادتها الولايات المتحدة واتسمت بالفوضى لنحو 124 ألف أجنبي وأفغاني معرضين للخطر.

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من إعلان طالبان حكومة مؤقتة استقبلتها الدول الأجنبية بمزيج من الحذر والاستياء.

وقال المسؤول الأمريكي لرويترز مشترطاً إخفاء هويته إن الممثل الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد مارس ضغوطاً على طالبان للسماح برحيل الأجانب.

وقال وزير من طالبان طلب عدم الكشف عن هويته إن حكومة طالبان تريد التواصل مع الحكومات الإقليمية والغربية والعمل مع المنظمات الإنسانية الدولية.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين قالت إن ما من أحد في إدارة الرئيس جو بايدن "يمكن أن يشير إلى أن طالبان عضو في المجتمع العالمي يحظى بالتقدير والاحترام".

وعبّر الاتحاد الأوروبي عن عدم رضاه عن التعيينات، لكنه أبدى استعداده لمواصلة المساعدة الإنسانية الطارئة لأفغانستان. وستعتمد مساعدات التنمية في الأمد الأطول على احترام طالبان للحريات الأساسية.

وتشمل حكومة تصريف الأعمال الجديدة معتقلين سابقين في سجن غوانتانامو العسكري الأمريكي، في حين أن وزير الداخلية سراج الدين حقاني مطلوب لدى الولايات المتحدة في اتهامات بالإرهاب ورصدت واشنطن مكافأة عشرة ملايين دولار لمن يأتي به.

أما عمه خليل الرحمن حقاني، الذي رصدت مكافأة خمسة ملايين دولار لمن يساعد في القبض عليه، فهو وزير اللاجئين وإعادة التوطين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us