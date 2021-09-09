سياسة
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لاحتمالية اعتذار اليابان.. السعودية تعرض تنظيم كأس العالم للأندية 2021
قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، إن طلب استضافة بطولة كأس العالم للأندية، جاء منذ اليوم الأول لتداول أخبار أن الدولة المضيفة اليابان قد تعتذر عن الاستضافة.
لاحتمالية اعتذار اليابان.. السعودية تعرض تنظيم كأس العالم للأندية 2021
ملعب الملك فهد الدولي في المملكة العربية السعودية
9 سبتمبر 2021

عرضت المملكة العربية السعودية، الخميس، استضافتها نسخة هذا العام من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، في تصريحات تلفزيونية إن هذا الطلب جاء منذ اليوم الأول لتداول أخبار أن الدولة المضيفة اليابان قد تعتذر عن استضافة البطولة.

وتابع: "قمنا بالتواصل مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، وأبدينا الرغبة الجادة في الاستضافة والاستعداد لإنجاح البطولة".

وأضاف المسحل أن الاتحاد السعودي تواصل منذ شهرين مع الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل تنظيم البطولة في السعودية.

وأردف: "الاتحاد الدولي أكد لنا أنه ما زالت هناك محاولات مع اليابان، وأن هناك دولة بديلة بشكل مسبق".

وأوضح المسؤول السعودي: "أبلغناهم أننا جاهزون ولدينا الاستعداد لاستضافة البطولة وقتما رأى الفيفا إمكانية لذلك".

وكانت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، قد كشفت في وقت سابق، أن الاتحاد الياباني لكرة القدم، يعتزم التخلي عن تنظيم مونديال الأندية في العام الحالي، بسبب قلقه من استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا.

ومن المقررة أن تقام بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بمشاركة 7 فرق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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