سياسة
2 دقيقة قراءة
بوتيرة نتنياهو ذاتها.. رئيس وزراء إسرائيل يتعهد باستمرار الاستيطان في الضفة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "الاستيطان بالضفة سيستمر، وستكون وتيرته كما كانت في عهد رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نتنياهو".
بوتيرة نتنياهو ذاتها.. رئيس وزراء إسرائيل يتعهد باستمرار الاستيطان في الضفة
لجنة الاستيطان بالإدارة المدنية الإسرائيلية كانت قد صادقت، الأربعاء، على 31 مخططاً جديداً للبناء في المستوطنات / Reuters
9 سبتمبر 2021

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الخميس، باستمرار الاستيطان في الضفة الغربية، كما كان الحال في عهد سلفه بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك خلال لقائه مع رؤساء "مجالس المستوطنات بالضفة الغربية" (يشع)، وفق موقع "والا" العبري.

وحسب الموقع، طمأن بينيت رؤساء المجالس بأن "الاستيطان بالضفة سيستمر، وستكون وتيرته كما كانت في عهد رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نتنياهو".

وتلقى بينيت خلال اللقاء، مطالب للمستوطنين بخصوص خطط البناء في المستوطنات، رد عليها بأنه "سيجري فحصها بشكل شخصي"، وفق المصدر ذاته.

ويأتي هذا اللقاء لطمأنة المستوطنين الذين يخشون من تجميد البناء في المستوطنات بضغط من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حسب وكالة الأناضول.

وكانت لجنة الاستيطان بالإدارة المدنية الإسرائيلية قد صادقت، الأربعاء، على 31 مخططاً جديداً للبناء في المستوطنات.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف إسرائيلي يقطنون مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، يستقرون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

وتأسس "يشع" عام 1980، بهدف تطوير حركة الاستيطان في فلسطين وتمثيل مصالح المستوطنات أمام الحكومة الإسرائيلية وفي الخارج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us