تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الخميس، باستمرار الاستيطان في الضفة الغربية، كما كان الحال في عهد سلفه بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك خلال لقائه مع رؤساء "مجالس المستوطنات بالضفة الغربية" (يشع)، وفق موقع "والا" العبري.

وحسب الموقع، طمأن بينيت رؤساء المجالس بأن "الاستيطان بالضفة سيستمر، وستكون وتيرته كما كانت في عهد رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نتنياهو".

وتلقى بينيت خلال اللقاء، مطالب للمستوطنين بخصوص خطط البناء في المستوطنات، رد عليها بأنه "سيجري فحصها بشكل شخصي"، وفق المصدر ذاته.

ويأتي هذا اللقاء لطمأنة المستوطنين الذين يخشون من تجميد البناء في المستوطنات بضغط من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حسب وكالة الأناضول.

وكانت لجنة الاستيطان بالإدارة المدنية الإسرائيلية قد صادقت، الأربعاء، على 31 مخططاً جديداً للبناء في المستوطنات.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف إسرائيلي يقطنون مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، يستقرون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

وتأسس "يشع" عام 1980، بهدف تطوير حركة الاستيطان في فلسطين وتمثيل مصالح المستوطنات أمام الحكومة الإسرائيلية وفي الخارج.