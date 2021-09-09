سياسة
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الولايات المتحدة تشيد بـ"تعاون ومرونة" طالبان في عمليات الإجلاء
أشادت الولايات المتحدة بـ"تعاون" حركة طالبان و"مرونتها" في استكمال عمليات الإجلاء من أفغانستان، ووصفت ما أقدمت عليه الحركة بأنه "خطوة أولى إيجابية".
الولايات المتحدة تشيد بـ"تعاون ومرونة" طالبان في عمليات الإجلاء
وصلت، مساء الخميس، أول طائرة إجلاء تقلع من أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي نهاية اغسطس/آب الماضي / Reuters
9 سبتمبر 2021

أشادت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، بـ"تعاون" حركة طالبان و"مرونتها" في استكمال عمليات الإجلاء من أفغانستان.

جاء ذلك في بيان للبيت الأبيض نشر في أعقاب هبوط أول طائرة إجلاء بعد الانسحاب الأمريكي في قطر.

وأفاد البيان أن طالبان "كانوا متعاونين في تسهيل إقلاع طائرة إجلاء من مطار حامد كرازاي على متنها مواطنون أمريكيون وآخرون لديهم حق الإقامة في الولايات المتحدة".

وأضاف البيت الأبيض في البيان: "لقد أبدوا مرونة ومهنية في التواصل الذي دار بيننا"، ووصفت الإدارة الأمريكية ما أقدمت عليه طالبان بأنه "خطوة أولى إيجابية".

ووصلت، مساء الخميس، أول طائرة إجلاء تقلع من أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي نهاية اغسطس/آب الماضي، وعلى متنها عدد من الأجانب.

والطائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية، وكان على متنها 200 شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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