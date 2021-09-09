قدمت فيسبوك، الخميس، نظارات ذكية تعد الأولى من صنع الشركة بالشراكة مع شركة "رايبان" الشهيرة في صناعة النظارات عالمياً، وقالت إنها ستطرح في الأسواق تحت مسمى Ray-Ban Stories.

وقالت الشركة إن النظارات الجديدة ستباع في الأسواق مقابل 299 دولاراً، في كل نقط البيع التي كانت تعرض منتجات شركة "رايبان"،. حسب ما نقله موقع "ذا فيرج" المهتم بالأخبار التقنية.

وتشتمل النظارة الذكية الجديدة على كاميرتين أماميتين لالتقاط الفيديو والصور، ويمكن ربطها بتطبيق Facebook View، الذي سيمكن المستخدم من التعديل على المقاطع المصورة مع إتاحة إمكانية مشاركتها عبر مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ويمكن تسجيل مقاطع الفيديو بإعطاء أمر للنظارة بالقول: "هاي فيسبوك. التقط مقطع فيديو" دون الحاجة إلى استخدام اليدين.

وتتيح مكبرات الصوت على جانبي النظارة تشغيل مقاطع صوتية من الهاتف النقال عبر البلوتوث، سواء لإجراء مكالمة أو الاستماع إلى بودكاست أو موسيقى دون الحاجة إلى استخدام الهاتف أو لمسه.

وتعدّ نظارات Ray-Ban Stories أول منتج بعد سنوات من الشراكة بين فيسبوك ومجموعة النظارات الأوروبية EssilorLuxottica، الشركة المالكة لـ"رايبان".