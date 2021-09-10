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وزير الدفاع التركي يقول إن سعي اليونان إلى توسيع مجالها الجوي والمائي أحلام فارغة، وإسرائيل ترفع درجة التأهب بسبب فرار أسرى فلسطينيين من أحد سجونها وتحقق بأسباب فشل أجهزتها.

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وزير الدفاع التركي: سعي اليونان إلى توسيع مجالها الجوي والمائي أحلام فارغة

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أنّ على اليونان أن تدرك بأنّ سعيها لتوسيع مجالها الجوي وزيادة مياهها الإقليمية عبارة عن "أحلام فارغة". [TRT عربي]

جاء ذلك في كلمة له الخميس، في ندوة بعنوان "بحر الجزر (إيجه) ومشاكل علاقات الجوار مع اليونان" المنعقدة في مركز صابانجي الثقافي في العاصمة أنقرة. [TRT عربي]

وقال أقار: "يجب أن تدرك اليونان بأنّ سعيها لتوسيع مجالها الجوي وزيادة مياهها الإقليمية إلى 12 ميلاً عبارة عن أحلام فارغة". [TRT عربي]

وأكد أنّ تركيا ستواصل أنشطتها في مناطق الصلاحية البحرية الخاصة بها ومناطق قبرص التركية التي أعطت تصريحاً بشأنها. [TRT عربي]

هل هرب الأسرى للضفة؟ إسرائيل ترفع درجة التأهب وتحقق بأسباب فشل أجهزتها

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، الخميس، إنّ الشرطة الإسرائيلية قررت رفع درجة التأهب والاستنفار في جميع المناطق الإسرائيلية إلى درجة واحدة قبل درجة "العالية جداً"، وذلك في ظل عدم نجاح السلطات الإسرائيلية في العثور على الأسرى الفلسطينيين الستة الذين نجحوا بالفرار من سجن جلبوع شديد الحراسة عبر نفق حفروه. [TRT عربي]

وذكر شهود عيان لـTRT عربي أنّ "الشرطة الإسرائيلية تنصب حواجز على مداخل مدن وقرى عربية في أراضي الـ48 لتفتيش السيارات الداخلة والخارجة منها، وبخاصة تلك القريبة من السجن إضافة إلى منطقة وادي عارة". [TRT عربي]

كما أشار الشهود إلى أنّ الجيش الإسرائيلي دفع بقوات إلى مناطق جدار الفصل العنصري الذي يفصل إسرائيل عن الضفة الغربية، في حين سارع إلى إغلاق عدة ثغرات في الجدار. [TRT عربي]

في سياق متصل، ذكرت القناة 13 العبرية أنّ تقديرات إسرائيلية تشير إلى أنّ الأسرى الفارين أو بعضهم نجحوا بالدخول إلى مناطق الضفة الغربية، فيما أشارت إلى أنّ الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن بدأت تتأهب لملاحقة قد تستمر عدة أسابيع وتشمل تصعيداً. [TRT عربي]