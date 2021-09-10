سياسة
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شاهد | ميسي يذرف الدموع أمام آلاف الجماهير الأرجنتينية
ليونيل ميسي ينفجر باكياً بعد فوز الأرجنتين 3-0 على بوليفيا، مشاركاً الجماهير الأرجنتينية الفرحة بالفوز بلقب كوبا أمريكا. حيث نالت الأرجنتين اللقب في يوليو/تموز وهو أول لقب كبير لها منذ 28 عاماً.
شاهد | ميسي يذرف الدموع أمام آلاف الجماهير الأرجنتينية
سجّل ميسي ثلاثية وكان أفضل لاعب خلال المباراة / AFP
10 سبتمبر 2021

انفجر ليونيل ميسي باكيا بعد فوز منتخبه الأرجنتين 3-0 على بوليفيا، مشاركاً الجماهير الأرجنتينية الفرحة بالفوز بلقب كوبا أمريكا.

وسجّل ميسي ثلاثية، وكان أفضل لاعب خلال المباراة، وكذلك سرق العرض بعد المباراة. وبينما كان يتحدث إلى إحدى القنوات، تأثّر ميسي وبدأ في البكاء، قائلاً: "أردت حقاً أن أكون قادراً على الاستمتاع بهذا، ليس هناك طريقة أفضل للاحتفال من الحضور هنا.. أمي وإخوتي يجلسون في المدرجات.. لقد عانوا كثيراً واليوم هم هنا للاحتفال.. أنا سعيد جدا".

ونالت الأرجنتين لقب كوبا أمريكا في يوليو/تموز وهو أول لقب كبير لها منذ 28 عاماً.

وتحتلّ الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات بعد البرازيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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