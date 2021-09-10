سياسة
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أمريكي يفتتح ورشة لإصلاح السيارات فيربح مليون دولار.. ما القصة؟
ربح أمريكي مليون دولار، بعد شرائه تذكرة يانصيب بقيمة 5 دولار في نفس اليوم الذي افتتح فيه هو وزوجته ورشة لإصلاح السيارات.
أمريكي يفتتح ورشة لإصلاح السيارات فيربح مليون دولار.. ما القصة؟
براين وودل صاحب الـ46 عاماً، اشترى تذكرة يانصيب بقيمة 5 دولارات من متجر في كالاهان بولاية فلوريدا
10 سبتمبر 2021

ربح أمريكي مليون دولار في اليانصيب في نفس اليوم الذي افتتح فيه هو وزوجته ورشة لإصلاح السيارات.

وكان براين وودل، صاحب الـ46 عاماً، وهو من ولاية فلوريدا، اشترى تذكرة يانصيب بقيمة 5 دولارات من متجر في كالاهان، بالولاية الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وفي بيان صحفي نشره "يانصيب فلوريدا"، صرّح وودل: "أحبّ العمل على المركبات وكان حلمي دائماً أن أمتلك ورشة الإصلاح الخاصة بي. في نهاية يومنا الأول (بعد افتتاح الورشة)، توقفت عند (متجر) "سيركل كي"، لشراء بعض الأشياء، وحصلت على تذكرة يانصيب. وهكذا فزنا بمليون دولار!".

وقالت اليانصيب إنّ وودل اختار أن يتلقّى دفعة واحدة بمبلغ إجمالي قدره 880 ألف دولار.

ومن المقرر أن يحصل متجر "سيركل كي" على عمولة إضافية قدرها 2000 دولار مقابل بيع التذكرة الفائزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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