تُعتبر مباراة توتنهام التي ستُجرى على أرضه أمام تشيلسي في 19 سبتمبر/أيلول، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، فريدة من نوعها، كونها أول مباراة كرة قدم في العالم "خالية من الكربون".

فعبر الدرّاجات أو وسائل النقل العام، سيُحَثّ المشجعون على الذهاب إلى ملعب توتنهام هوتسبير. كذلك سيُتاح الطعام النباتي فقط للمشجعين، وحثّهم على اتخاذ خطوات لتقليل انبعاثات الكربون على المستوى الفردي.

وأما لاعبو الفريقين فسيصلون إلى أرضية الملعب على متن حافلات تعمل بالوقود الحيوي، كما سيشربون الماء عبر زجاجات أكثر استدامة بدلاً من الزجاجات البلاستيكية.

وكذلك ستقدّم أكشاك الطعام داخل الملعب، خيارات كثيرة من الأطعمة النباتية لتحفيز المشجعين على اتخاذ خيارات أكثر استدامة.

وكان نادي توتنهام حصل على لقب "النادي الأكثر خضرة" في الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق من العام 2021 ، حيث تصدّر قائمة تقيس استدامة جميع فرق الدوري الممتاز العشرين.

كما انضمّ النادي مؤخراً إلى إطار عمل الأمم المتحدة للرياضة من أجل المناخ، والذي يمنح المنظمات الرياضية أهدافاً لجعل أعمالها أكثر استدامة.

من جانبه أعرب رئيس توتنهام دانيال ليفي، عن سعادته بكونه جزءاً من هذه "المبادرة الرائدة التي ستظهر الدور الذي يمكن أن تلعبه كرة القدم في معالجة القضايا المُلحّة لتغيّر المناخ".

وتدعم الحكومة البريطانية المباراة الخالية من الكربون، التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP26 في غلاسغو الرياضية بأيرلندا في نوفمبر/تشرين الثاني.