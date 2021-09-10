صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الجمعة بوجود عمليات بحث مكثّفة عن الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا الاثنين من سجن جلبوع الإسرائيلي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن غانتس قوله للصحفيين في موقع للجيش بالضفة الغربية: "توجد عمليات مكثّفة في هذه المنطقة وفي المناطق النائية، والتعاون مع السلطة الفلسطينية مستمر".

وتعهّد وزير الدفاع الإسرائيلي بإلقاء القبض على الأسرى الفلسطينيين الفارين.

وقال: "في النهاية سنضع أيدينا على الفارين من السجون، سنواصل اتصالاتنا مع السلطة الفلسطينية".

وأضاف: "يجب أن نفهم أن الستة اختفوا بين الملايين هنا، آمل أن ينتهي اليوم بهدوء، والجيش مستعد لأي تطور في أي مكان".

وتابع غانتس: "علينا معالجة هؤلاء الستة بلا إخلال بالتوازنات الأخرى في الميدان"، من دون مزيد من التفاصيل أو الإيضاحات.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت خلال الأيام الأخيرة إلى أن اعتقال المعتقلين الفارين أو قتلهم خلال مطاردتهم قد يُفجّر مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.