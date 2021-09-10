ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن روسيا ستزود قاعدتها العسكرية في طاجيكستان المجاورة لأفغانستان بثلاثين دبابة حديثة بحلول نهاية العام.

وأجرت موسكو تدريبات عسكرية في طاجيكستان وزادت من العتاد في قاعدتها العسكرية هناك، وهي الأكبر خارج روسيا، منذ سحب الولايات المتحدة لقواتها من أفغانستان واستيلاء طالبان الخاطف على السلطة.

وتتخوف روسيا من احتمالات وجود تبعات لذلك على المنطقة الأوسع نطاقاً واحتمال تسلل متشددين إسلاميين إلى وسط آسيا وهي منطقة تعتبرها موسكو مصداً دفاعياً جنوب أراضيها.

وتمتد الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان إلى مسافة 1344 كيلومتراً وأغلبها مناطق جبلية تصعب مراقبتها.