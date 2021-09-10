سياسة
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خوفاً من تبعات تسلّم طالبان السلطة.. روسيا تعزز قاعدتها العسكرية بطاجيكستان
وكالة إنترفاكس للأنباء تقول إن روسيا ستزود قاعدتها العسكرية بطاجيكستان المجاورة لأفغانستان بثلاثين دبابة حديثة بحلول نهاية العام. وتتخوف روسيا من احتمالات وجود تبعات لاستيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان كتسلل متشددين إلى وسط آسيا.
خوفاً من تبعات تسلّم طالبان السلطة.. روسيا تعزز قاعدتها العسكرية بطاجيكستان
موسكو تدريبات عسكرية في طاجيكستان وزادت من العتاد في قاعدتها العسكرية هناك / Reuters
10 سبتمبر 2021

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن روسيا ستزود قاعدتها العسكرية في طاجيكستان المجاورة لأفغانستان بثلاثين دبابة حديثة بحلول نهاية العام.

وأجرت موسكو تدريبات عسكرية في طاجيكستان وزادت من العتاد في قاعدتها العسكرية هناك، وهي الأكبر خارج روسيا، منذ سحب الولايات المتحدة لقواتها من أفغانستان واستيلاء طالبان الخاطف على السلطة.

وتتخوف روسيا من احتمالات وجود تبعات لذلك على المنطقة الأوسع نطاقاً واحتمال تسلل متشددين إسلاميين إلى وسط آسيا وهي منطقة تعتبرها موسكو مصداً دفاعياً جنوب أراضيها.

وتمتد الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان إلى مسافة 1344 كيلومتراً وأغلبها مناطق جبلية تصعب مراقبتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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