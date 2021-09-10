منذ ما يقارب من 20 عاماً، وتحديداً في 11 من سبتمبر/أيلول 2001، وبعد التخطيط بدقة عالية، استهدف تنظيم القاعدة الإرهابي، برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر البنتاغون قرب واشنطن، وهما رمزان للقوة الاقتصادية والعسكرية للبلاد.

وأدّت هذه الاعتداءات المأساوية إلى مقتل 3 آلاف شخص، ونفّذها 19 انتحارياً خطفوا أربع طائرات كانت تقوم برحلات تجارية من مطارات على الساحل الشرقي، ببوسطن وواشنطن ونيوجيرسي، متجهة إلى كاليفورنيا.

واصطدمت طائرتان على التوالي بالبُرجين اللذين تحوّلا إلى رماد في أقل من ساعتين، وسقطت ثالثة على مبنى البنتاغون. أما الطائرة الرابعة التي كان يُرجّح أنها تستهدف مبنى الكابيتول، مقرّ الكونغرس أو البيت الأبيض، فقد تحطّمت في منطقة غابات في شانكسفيل ببنسلفانيا، بعد مهاجمة الركاب للخاطفين. ولم ينجُ أي مِن ركاب الطائرات الأربع.

وفيما يأتي المحطات الرئيسية في يوم هزّ القوة العظمى الأولى في العالم، وغيّر مجرى التاريخ، وفقاً للجنة التحقيق في الاعتداءات التابعة للكونغرس والنّصب التذكاري في نيويورك المخصص للضحايا.

8:46 صباحاً: اصطدمت رحلة البوينغ 767 "أمريكان إيرلاينز" رقم 11 التي أقلعت من بوسطن متجهة إلى لوس أنجلوس وعلى متنها 92 شخصاً، بينهم الخاطفون الخمسة، بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي. وتسبب ذلك في فتح ثغرة ضخمة في الطوابق العليا التي اشتعلت فيها النيران.

09:03: تحطّمت رحلة البوينغ 767 "يونايتد إيرلاينز" رقم 175 التي أقلعت من بوسطن متجهة إلى لوس أنجليس وعلى متنها 65 شخصاً، بينهم الخاطفون الخمسة، في الطوابق العليا من البرج الجنوبي.

09:05 ساراسوتا، فلوريدا: كان الرئيس جورج دبليو بوش يتلو قصة لأطفال في مدرسة ابتدائية. همس مدير مكتبه في أذنه "اصطدمت طائرة ثانية بالبرج الثاني. الولايات المتحدة تتعرض لهجوم".

09:25: أعلنت سلطات هيئة الطيران المدني، إدارة الطيران الفيدرالية، إغلاق المجال الجوي الأمريكي وحظر إقلاع أي طائرة.

09:30: جورج دبليو بوش يقول إنّ هناك "هجوماً إرهابياً على ما يبدو".

09:37: تحطّمت رحلة البوينغ 757 "أمريكان إيرلاينز" رقم 77 التي أقلعت من مطار واشنطن-دالاس متجهة إلى سان فرانسيسكو وعلى متنها 64 شخصاً بينهم خمسة خاطفين، على الواجهة الغربية للبنتاغون.

09:42: هيئة الطيران الفيدرالية تطلب من جميع الطائرات الهبوط في المطارات بأسرع وقت.

09:59: انهار البرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي على هيئة كتلة ضخمة من النار والفولاذ والغبار. ولم يسمح عنف الهجوم بالعثور على أي أثر للحمض الريبي النووي لمئات الضحايا.

10:03 شانكسفيل (بنسيلفانيا): تحطّمت رحلة "يونايتد إيرلاينز" رقم 93 التي أقلعت من نيوارك (نيو جيرسي) إلى سان فرانسيسكو وعلى متنها 44 شخصاً بينهم أربعة خاطفين، في شانكسفيل وهي منطقة غابات غرب بنسلفانيا.

وعمد بعض الركاب الذين أبلغوا عن طريق هواتف محمولة بما كان يحدث في نيويورك، إلى التصدي للخاطفين المسيطرين على قمرة القيادة.

10:28: انهار البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي بعد 100 ودقيقتين من إصابته. وغطت سحابة من الرماد والحطام الجزء الجنوبي من مانهاتن.

13:04 لويزيانا (جنوب): وضع جورج دبليو بوش، الذي أُجلي إلى قاعدة باركسدايل الجوية، القوات المسلحة في "حالة تأهب قصوى"، وتوعّد "بتعقّب ومعاقبة الجبناء المسؤولين عن الهجمات". ولاحقاً، نُقل الرئيس إلى قاعدة أوفت الجوية في نبراسكا (وسط) قبل أن يعود إلى البيت الأبيض في المساء.

13:27 واشنطن: رئيس البلدية أنتوني ويليامز يعلن حالة الطوارئ في العاصمة الفيدرالية.

20:30: جورج دبليو بوش يخاطب الأمريكيين ويدين "الأعمال الإرهابية المتعمّدة". ويعِد بتعقّب المسؤولين، محذّراً من أنّ واشنطن "لن تميّز" بين الإرهابيين ومن يؤويهم.