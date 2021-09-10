سياسة
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الأسرى الفلسطينيون الستة.. هل نجحوا بالعبور إلى لبنان؟
رجحت صحيفة معاريف احتمالية توجه الأسرى الستة الذين لم يعثر حتى الآن على أي منهم، ناحية الحدود الشمالية مع لبنان بعدما نفى الأردن دخولهم أراضي المملكة.
الأسرى الفلسطينيون الستة.. هل نجحوا بالعبور إلى لبنان؟
جانب من الاستنفار الأمني الإسرائيلي في محيط سجن جلبوع الذي شهد فرار 6 أسرى فلسطينيين / TRT Arabi
10 سبتمبر 2021

تحدثت وسائل إعلام عبرية، الخميس، عن عثور الجيش الإسرائيلي على "حاجيات" تخص الأسرى الفلسطينيين الستة الذين تمكنوا من الهروب الاثنين عبر نفق أسفل سجن جلبوع شديد الحراسة.

وبعد وقت من تداول صحيفة معاريف هذه الأنباء، حذفت الخبر بعد ورود أحاديث أن تلك الحاجيات تعود إلى عمال فلسطينيين يعملون داخل إسرائيل.

ونشرت وسائل إعلام مقاطع فيديو تظهر نشاطاً كبيراً للجيش في منطقة العفولة شمالي إسرائيل، التي قيل إن الحاجيات وجدت فيها.

ورجحت صحيفة معاريف احتمالية توجه الأسرى الستة الذين لم يعثر حتى الآن على أي منهم، ناحية الحدود الشمالية مع لبنان.

وتعززت هذه الفرضية بعد نفي مصادر أمنية أردنية اختراق الأسرى الفلسطينيين حدود المملكة، منذ فرارهم فجر الاثنين الماضي.

ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي i24news، عن مسؤولين في المخابرات وقوات الأمن الأردنية، قولهم إنه لم يدخل الحدود الأردنية أي من الأسرى الفلسطينيين الستة، أو موجود حالياً في الأراضي السيادية للبلاد.

وتنصب القوات الإسرائيلية حواجز في جميع أنحاء الضفة الغربية وداخل إسرائيل من الجليل شمالاً وحتى تل أبيب.

ووفق تقديرات إسرائيلية، لا توجد لدى أجهزة أمن الاحتلال فكرة حتى الآن حول مكان وجود الأسرى الستة، وسط تقديرات بأنهم تفرقوا وأن قسماً منهم دخل إلى الضفة والقسم الآخر لا يزال داخل إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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