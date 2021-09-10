سياسة
2 دقيقة قراءة
جورج قرداحي.. إعلامي لبناني يشيد بالأسد ويواجه سخرية بعد تعيينه وزيراً
وزير الإعلام الجديد في لبنان جورج قرداحي، إعلامي مخضرم ذاع صيته في لبنان والعالم العربي بعد تقديمه برنامج "من سيربح المليون؟"، كما قدم أيضاً برنامجاً شهيراً حمل اسم "المسامح كريم".
جورج قرداحي.. إعلامي لبناني يشيد بالأسد ويواجه سخرية بعد تعيينه وزيراً
وزير الإعلام الجديد جورج قرداحي، إعلامي مخضرم ذاع صيته في لبنان والعالم العربي
10 سبتمبر 2021

أصبح جورج قرداحي من بين الشخصيات الأكثر تداولاً الجمعة، بعد إعلان اسمه ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة في لبنان.

وزير الإعلام الجديد جورج قرداحي، إعلامي مخضرم ذاع صيته في لبنان والعالم العربي بعد تقديمه برنامج "من سيربح المليون؟"، كما قدم أيضا برنامجاً شهيراً حمل اسم "المسامح كريم".

بدأ مسيرته الصحافية في تلفزيون لبنان الرسمي في السبعينيات، وعمل في قنوات إذاعية عدة بينها إذاعة مونت كارلو في باريس، وحاصل على لقب سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة.

وقياساً على اسم برنامجه الشهير، تساءل ناشطون لبنانيون: كيف سنعيد المليارات؟ حيث تواجه النخبة الحاكمة اتهامات لا تنتهي بالفساد وسط أزمات اقتصادية لا تنتهي في ذلك البلد الذي يواجه انهياراً على جميع الأصعدة.

من جانب آخر، تحدث ناشطون سوريون عن دعم قرداحي لرئيس النظام السوري بشار الأسد وهو المتسبب في جرائم كبرى بحق أبناء شعبه.

وجاء تشكيل الحكومة، بعد نحو 13 شهراً من تعثر ذلك، حيث أعلن الجمعة من قصر رئاسة الجمهورية توقيع مراسيم تأليفها من 24 وزيراً برئاسة نجيب ميقاتي.

وقال عنها موقع درج اللبناني: "حكومة فيها حصة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر وزير المالية يوسف الخليل، وحصة لبشار الأسد عبر جورج قرداحي وحصص لأحزاب المنظومة، وثلث معطّل ضمني لجبران باسيل، سيكون دورها إبكاء اللبنانيين بدل الدموع دماً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us