أصبح جورج قرداحي من بين الشخصيات الأكثر تداولاً الجمعة، بعد إعلان اسمه ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة في لبنان.

وزير الإعلام الجديد جورج قرداحي، إعلامي مخضرم ذاع صيته في لبنان والعالم العربي بعد تقديمه برنامج "من سيربح المليون؟"، كما قدم أيضا برنامجاً شهيراً حمل اسم "المسامح كريم".

بدأ مسيرته الصحافية في تلفزيون لبنان الرسمي في السبعينيات، وعمل في قنوات إذاعية عدة بينها إذاعة مونت كارلو في باريس، وحاصل على لقب سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة.

وقياساً على اسم برنامجه الشهير، تساءل ناشطون لبنانيون: كيف سنعيد المليارات؟ حيث تواجه النخبة الحاكمة اتهامات لا تنتهي بالفساد وسط أزمات اقتصادية لا تنتهي في ذلك البلد الذي يواجه انهياراً على جميع الأصعدة.

من جانب آخر، تحدث ناشطون سوريون عن دعم قرداحي لرئيس النظام السوري بشار الأسد وهو المتسبب في جرائم كبرى بحق أبناء شعبه.

وجاء تشكيل الحكومة، بعد نحو 13 شهراً من تعثر ذلك، حيث أعلن الجمعة من قصر رئاسة الجمهورية توقيع مراسيم تأليفها من 24 وزيراً برئاسة نجيب ميقاتي.

وقال عنها موقع درج اللبناني: "حكومة فيها حصة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر وزير المالية يوسف الخليل، وحصة لبشار الأسد عبر جورج قرداحي وحصص لأحزاب المنظومة، وثلث معطّل ضمني لجبران باسيل، سيكون دورها إبكاء اللبنانيين بدل الدموع دماً".