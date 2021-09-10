عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش، رئيساً للحكومة، مكلفاً بتشكيلها بعدما تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء.

جاء ذلك في بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وقال البيان: "تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، استقبل يومه الجمعة 10 سبتمبر/ أيلول 2021 بالقصر الملكي العامر بفاس، عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعينه جلالته رئيساً للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف أن هذا التعيين يأتي طبقاً لـ"مقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية (التي جرت) في 8 سبتمبر 2021".

وحصل حزب "التجمع الوطني للأحرار" على 102 مقعد في الانتخابات التشريعية، متبوعاً بحزب الأصالة والمعاصرة ثانياً بـ86 مقعداً، يليهما حزب الاستقلال بـ81 مقعداً.

فيما حل حزب "العدالة والتنمية" (قائد التحالف الحكومي المنتهية ولايته) في المركز الثامن، مسجلاً تراجعاً كبيراً بحصوله على 13 مقعداً فقط، وذلك من أصل 395 مقعداً تشكل العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان.

وولد أخنوش في مدينة "تافراوت" (وسط) عام 1961، وهو متزوج وله ثلاثة أطفال، وينتمي إلى منطقة سوس، وتعرف بكونها مصدراً لأبرز تجار البلاد.