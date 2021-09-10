قال رئيس الصداقة "الأوروبية - التركية" بالبرلمان الأوروبي، ريزارد تشارنيتسكي، إن هناك إشارات إيجابية في العلاقات مع أنقرة، منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح تشارنيتسكي، في مقابلة مع الأناضول، الجمعة، تناولت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، أن "العلاقات بين الجانبين مرت بتقلبات خلال العام الماضي".

وأضاف: "يمكن أن نصف العلاقات حالياً بالإيجابية نسبياً".

وتابع: "استقرار الوضع شرق البحر المتوسط​​، وبدء المحادثات التشاورية بين تركيا واليونان، أتاح للمجلس الأوروبي أن يقدم لأنقرة أجندة إيجابية من شأنها حماية المصالح الرئيسية لجميع الأطراف".

وأشار تشارنيتسكي إلى أن هذه الأجندة الإيجابية تمهد الطريق لبناء علاقات بناءة بين أوروبا وتركيا.

ولفت إلى أن الصداقة "الأوروبية - التركية" تهدف إلى تحليل وإبراز القضايا الناشئة عن موقع تركيا الجغرافي الاستراتيجي، مما سينعكس إيجاباً على علاقة أنقرة مع بروكسل.