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إسرائيل تعلن اعتقال اثنين من أصل 6 أسرى فلسطينيين استطاعوا الفرار من السجن، وملك المغرب يكلف عزيز أخنوش بتكشيل الحكومة.

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إسرائيل تعلن اعتقال اثنين من أصل 6 أسرى فلسطينيين استطاعوا الفرار من السجن

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، أنّها اعتقلت اثنين من الأسرى الفلسطينيين الستة، الذين فروا فجر الاثنين الماضي، من سجن "جلبوع" الإسرائيلي. [TRT عربي]

وذكرت الشرطة في بيان أن "أفراد شرطة لواء الشّمال ألقوا القبض على اثنين من السجناء الهاربين في جبل القفزة في مدينة الناصرة"، وظهر في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي ضباط إسرائيليون يضعون رجلين في الجزء الخلفي من سيارتي شرطة منفصلتين. [TRT عربي]

بعد تصدر حزبه نتائج الانتخابات.. ملك المغرب يكلف عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش رئيساً للحكومة مكلفاً بتشكيلها بعدما تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء. [TRT عربي]

وقال بيان صدر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة: إن "صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، استقبل يوم الجمعة 10 سبتمبر/أيلول 2021 بالقصر الملكي العامر بفاس، عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعينه جلالته رئيساً للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة". [TRT عربي]