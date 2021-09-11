أعلن البيت الأبيض، الجمعة، تعليق الرحلات الجوية التي تنقل لاجئين أفغاناً إلى الولايات المتحدة بعد اكتشاف أربع حالات إصابة بالحصبة بين وافدين جدد.

وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحافي بأن القرار اتُخذ بناء على طلب السلطات الصحية وكإجراء احترازي.

ووُضع الأربعة المصابون بالحصبة في حجر صحي، وبدأت عملية تعقّب مخالطيهم.

وقالت ساكي: "يُطلب حالياً من جميع الوافدين الأفغان التطعيم ضد الحصبة كشرط لدخول الولايات المتحدة".

وأضافت أنّ اللقاحات ضد الأمراض الرئيسية مثل الحصبة والتهاب الغدة النكفية والحصبة الألمانية تُعطى في القواعد العسكرية التي تستقبل اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنّ الإدارة تدرس تطعيم اللاجئين في قواعدها في الخارج.

ومساء الجمعة، أقلعت ثاني طائرة إجلاء من أفغانستان بعد اكتمال الانسحاب الأمريكي في 31 أغسطس/آب الماضي.

وأفادت بيانات رسمية بأنّ الطائرة على متنها مواطنون أمريكيون، وفرنسيون، وهولنديون، وكنديون، وبريطانيون إضافة إلى بلجيكية واحدة وعدد من حاملي حق الإقامة في الولايات المتحدة.

وشهد الجسر الجوي الطارئ الذي قادته الولايات المتحدة وسبق انسحابها من أفغانستان إجلاء أكثر من 120 ألف شخص، معظمهم من الذين عملوا مع القوات الأمريكية ويخشون انتقام طالبان بعد استيلائها على السلطة.