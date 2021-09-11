سياسة
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السلطات السويدية تمنع أبوين من تسمية ابنهما فلاديمير بوتين.. ما السبب؟
منعت السلطات السويدية زوجين سويديين من تسمية ابنهما فلاديمير بوتين. وبإمكان الوكالة حظر الأسماء إذا كانت مسيئة أو إذا كان من الممكن أن تسبب "عدم ارتياح لحاملها"، إلا أنه لم يكشف عن أسباب الوكالة في هذه الحالة.
السلطات السويدية تمنع أبوين من تسمية ابنهما فلاديمير بوتين.. ما السبب؟
ووفقاً للإذاعة العامة SR فإن الوالدان أُجبرا على التوصل إلى اسم مختلف لطفلهما / Others
11 سبتمبر 2021

منعت السلطات السويدية زوجين سويديين من تسمية ابنهما فلاديمير بوتين.

وكان الوالدان الجديدان قدما طلبهما لتسمية الطفل على اسم الرئيس الروسي، إلى وكالة الضرائب كما يقتضي القانون السويدي.

وبإمكان الوكالة حظر الأسماء إذا كانت مسيئة أو إذا كان من الممكن أن تسبب "عدم ارتياح لحاملها"، إلا أنه لم يكشف عن أسباب الوكالة في هذه الحالة.

ووفقاً للإذاعة العامة SR، فإن الوالدان أُجبرا على التوصل إلى اسم مختلف لطفلهما.

وفي السابق رفضت مصلحة الضرائب في السويد الأسماء التي تحتوي على اسم فورد ومايكل جاكسون وبيلزنر وكيو وتوكين.

إلا أنه في عام 2007، نجح زوجان في إلغاء حكم بعد أن رفضت وكالة الضرائب في البداية اسم ميتاليكا (Metallica) لابنتهما، كذلك تمكن آباء آخرون من تسمية أبنائهم غوغل (Google) دون حدوث أي مشاكل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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