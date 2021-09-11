أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار برفقة قادة الجيش، السبت، جولة تفقدية على الوحدات العسكرية في ولاية هطاي على الشريط الحدودي مع سوريا.

ورافق الوزير في جولته رئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية موسى أف ساوار.

وذكر مراسل الأناضول أن أقار والوفد المرافق له وصلوا إلى قيادة قطاع منطقة عمليات "درع الربيع" التابع لقيادة الفيلق السادس عند نقطة الصفر على الحدود السورية.

وعقد أقار اجتماعاً مع قادة الوحدات على خط الحدود وما بعده، ناقشوا خلاله آخر التطورات الميدانية والأنشطة التي ستُنفذ.

و"درع الربيع" عملية عسكرية أطلقتها تركيا ضد قوات النظام السوري عقب اعتداء غادر على قواتها الموجودة في إدلب بتاريخ 27 فبراير/شباط 2020.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، السبت، استشهاد جنديين اثنين وإصابة 3 آخرين، في هجوم عقب عملية بحث وتمشيط في منطقة خفض التصعيد بإدلب، شمال غربي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان: إنّ "اثنين من جنودنا الأبطال استشهدا، وأُصيب 3، إثر تعرضهم لهجوم عقب إتمامهم عملية بحث وتمشيط في منطقة خفض التصعيد بإدلب".

وأشارت إلى إسعاف المصابين إلى المستشفى على الفور، راجية الشفاء العاجل لهم.

وفي مايو/أيار 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام السوري وداعميها يهاجمون المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/آذار 2020.