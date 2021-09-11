اختارت مجلة "السفر والترفيه" الأمريكية إسطنبول أفضل مدينة أوروبية، في تصويتها لأفضل مدن العالم لعام 2021.

وقال والي إسطنبول علي يرلي قايا، في تغريدة عبر تويتر، السبت، إنّ إسطنبول تصدرت قائمة المدن الأوروبية لعام 2021، بحسب استبيان أجرته مجلة السفر والترفيه الأمريكية.

وأضاف أن آلاف المشاركين في التصويت اختاروا إسطنبول أفضل مدينة أوروبية، معرباً عن بالغ افتخاره بذلك.

وبحسب مراسل الأناضول، فإنّ إسطنبول حصلت على 91.32 نقطة في تصويت المجلة الأمريكية.

وأشادت المجلة بالكثير من المعالم التاريخية في إسطنبول، مثل قصر توب كابي، وآيا صوفيا، فضلاً عن المباني والمشاريع العصرية مثل المطار الجديد، وسوق نيشان تاشي، ومشروع "غالاطة بورت".