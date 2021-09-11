سياسة
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أردوغان: تركيا قطعت أشواطاً بالصناعة الدفاعية وباتت لها كلمة بقضايا المنطقة
أكد الرئيس التركي أن بلاده قطعت شوطاً كبيراً في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية، على الرغم من كل العراقيل، مشيراً إلى أن أنقرة بقوتها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية باتت صاحبة كلمة ورأي في كل القضايا التي تخص المنطقة.
أردوغان: تركيا قطعت أشواطاً بالصناعة الدفاعية وباتت لها كلمة بقضايا المنطقة
أوضح أردوغان أن من الممكن رؤية تأثير تركيا في كل أرجاء المنطقة من سوريا إلى ليبيا ومن المتوسط إلى القوقاز / AA
11 سبتمبر 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا بقوتها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية باتت صاحبة كلمة ورأي في كل القضايا التي تخص المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر العام الـ26 لجمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك المستقلين (موصياد) الذي انعقد السبت في مدينة إسطنبول.

وأوضح أردوغان أنه من الممكن رؤية تأثير تركيا في كل أرجاء المنطقة من سوريا إلى ليبيا ومن المتوسط إلى القوقاز.

وأكد أن بلاده قطعت شوطاً كبيراً في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية، على الرغم من كل العراقيل، وأن المنتجات التركية باتت محط أنظار العالم.

وتابع قائلاً: "تركيا باتت تصنع مُسيّراتها المزودة بالأسلحة، وهذا النوع من السلاح رفع موقع تركيا في الترتيب العالمي".

وعن أجندة أعماله الأسبوع القادم صرح أردوغان أنه سيتوجه إلى ولاية نيويورك الأمريكية للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح أردوغان أنه سيفتتح خلال وجوده في نيويورك البيت التركي المكون من 36 طابقاً والمواجه لمبنى الأمم المتحدة.

ويضم البيت التركي الجديد المكاتب التابعة للبعثة التركية الدائمة في الأمم المتحدة والقنصلية العامة التركية في نيويورك إضافة إلى قاعات مؤتمرات واحتفالات ومدرج كبير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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