كشف وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني السبت عن تنسيق بين بلاده وتركيا وروسيا بشأن التطورات في أفغانستان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير القطري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش زيارة غير محددة المدة يجريها الأول للعاصمة الروسية موسكو، حسب ما ذكره موقع "الجزيرة نت".

وصرّح آل ثاني بأن: "قطر وروسيا وتركيا تواصل التنسيق في ما بينها بشأن التطورات في أفغانستان"، حسب المصدر ذاته.

وشددّ الوزير خلال المؤتمر على أن "المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان يجب أن تكون مستقلّة عن أي تطورات سياسية".

وأضاف أنّ "على طالبان التنسيق لتأمين خروج من يرغب من أفغانستان"، لافتاً إلى جهود بلاده للعمل على استتباب الوضع الأمني والسياسي في أفغانستان.

وأشار آل ثاني إلى أنّ قطر "عازمة على توسيع تعاونها مع روسيا في المجالات كافة"، مضيفاً: "اتفقنا على ضرورة مساعدة الشعب الأفغاني وتقديم كل أشكال الدعم التقني".

وفي 15 أغسطس/آب سيطرت حركة طالبان على أفغانستان بالكامل تقريباً، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته.