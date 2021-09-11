سياسة
3 دقيقة قراءة
مذكراً بمحمد البوعزيزي.. تونسي يضرم النار في جسده بالعاصمة
أضرم شاب تونسي السبت النار في جسده بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة تونس قرب مقر وزارة الداخلية، وعلى بعد أمتار من دوريات أمنية تحيط بالمكان. ونُقِل على الفور إلى مستشفى الحروق البليغة في محافظة "بن عروس" جنوبي العاصمة.
مذكراً بمحمد البوعزيزي.. تونسي يضرم النار في جسده بالعاصمة
أضرم الشاب النار في جسده قبل أن يتدخل أعوان أمنٍ ومواطنون لإطفائه / AFP
11 سبتمبر 2021

أقدم شاب تونسي يبلغ من العمر 35 عاماً السبت على إضرام النار في جسده بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة تونس قرب مقر وزارة الداخلية وعلى بعد أمتار من دوريات أمنية تحيط بالمكان.

وحسب شهود عيان تحدثوا إلى وكالة الأناضول فقد أضرم الشاب النار في جسده، قبل أن يتدخل أعوان أمنٍ ومواطنون لإطفائه ثم نُقِل بسرعة إلى مستشفى الحروق البليغة بمحافظة "بن عروس" جنوب العاصمة تونس.

من جهته قال مصدر بمستشفى "بن عروس" المختص بحوادث الشغل والحروق البليغة لوكالة الأناضول متحفظاً على ذكر اسمه إنّ "المصاب تعرّض لحروق من الدرجة الثالثة وحالته خطيرة وسيولّى العناية الطبية المناسبة".

وحسب مقاطع فيديو وصور نشرها ناشطون على فيسبوك أثار الرجل حالة من الهلع والفوضى بإشعال النار في جسده ثم السقوط والوقوف مجدداً، رافقتها محاولات رجال أمن لإطفائه بمساعدة مارة، من دون أن تكشف وزارة الداخلية أو الصحة على الفور عن هويته أو أسباب إقدامه على ما فعله.

وأوضح المتحدث باسم الحماية المدنية معز تريعة أنّ الضحية يعاني "حروقاً في كل أنحاء جسده"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن حاله الصحية أو دوافعه.

وذكر شاهد عيّان تحدّث لوكالة الصحافة الفرنسية رافضاً كشف هويته أنّ الرجل وصل إلى جادة الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس مصحوباً بآخر أصغر سناً.

وأضاف أنّهما حاولا جذب انتباه صحفيين كانوا في المكان لتغطية وقفة احتجاجية، قبل أن يصبّ الرجل مادة مشتعلة على جسده ثم يضرم النار بولاعة.

وحاول مارة سحب الولاعة من يده ولكنّه شرع في الركض بين أرصفة المقاهي المزدحمة. وسعى أشخاص لإطفاء النار بالوسائل المتاحة قبل تدخّل الحماية المدنية.

ونصبت الشرطة عوائق حديدة في المكان وظهر واضحاً خلفها حذاء الرجل مُتفحَماً على الأرض بعد دقائق من الواقعة.

والسبت الماضي توفي الشاب ناجي الحفيان، وهو من جرحى الثورة في تونس، حرقاً بالنار في ضاحية شعبية لتونس العاصمة، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن أسرته. وكان الحفيان عاطلاً من العمل ولديه الحق نظرياً في تعويض مالي وامتيازات أخرى كونه من بين "جرحى" الثورة.

وأعادت الحادثة إلى الأذهان صورة حرق محمد البوعزيزي نفسه أمام مقر محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، ما كان سبباً لاحقاً في إشعال شرارة الثورة التونسية التي عمّت أرجاء البلاد وأنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011 بعد نحو 23 سنة من تبؤه سدة الحكم، وتلتها انتفاضات الربيع العربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us