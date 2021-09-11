قال مصدر عسكري يمني السبت إن استهداف جماعة الحوثي لميناء "المخا" بمحافظة تعز (جنوب غرب)، تسبب في أضرار كبيرة لمخازن الإغاثة الإنسانية من دون وقوع خسائر بشرية.

جاء ذلك على لسان العقيد وضاح الدبيش، المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي (تابعة للحكومة).

وفي وقت سابق السبت استهدف الحوثيون ميناء المخا بأربعة صواريخ و6 طائرات مُسيرة، وفق بيان صادر عن الإعلام العسكري للجيش اليمني.

وقال الدبيش إن "استهداف جماعة الحوثي لميناء المخا لم يخلف أي خسائر بشرية، لكنه أحدث أضراراً بالغة في مخازن المساعدات الإغاثية".

وأردف: "تسبب القصف في احتراق مخازن الإغاثة الإنسانية المحتوية على عشرات الآلاف من السلل الغذائية التي كانت في طريقها إلى التوزيع على الأسر الفقيرة".

من جهته أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة (تابعة للجيش اليمني) في بيان إسقاط 3 طائرات مُسيرة من مجموع 6 هاجمت ميناء المخا في وقت سابق السبت.

بدورها اعتبرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أن الهجوم "تَحدٍّ صارخ لكل الجهود الدولية والأممية الرامية إلى تخفيف الأزمة الإنسانية وإنهاء الحرب في اليمن".

وأضاف البيان: "هذا الهجوم على منشأة مدنية ما كان ليحدث لولا إفلات هذه المليشيا المتمردة من العقاب على جرائمها المتكررة بحق الشعب".

ودعت الوزارة "المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهما وإدانة هذا الهجوم الذي يستهدف تقويض جهود السلام ومفاقمة الوضع الإنساني ومعاقبة مرتكبيه".

في سياق متصل أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن السبت تدمير طائرة مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط جنوب غرب المملكة.

وقال التحالف إنه "اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط ودمرها"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف أن "محاولات المليشيا (تعبير معتاد عن الحوثيين) بإطلاق المسيرات المفخخة جرى التصدي لها"، واصفاً إياها بأنها "عدائية وتستهدف المدنيين"، من دون تفاصيل عن خسائر أو إصابات.

فيما أدانت الخارجية الإماراتية ومنظمة التعاون الإسلامي، في بيانين منفصلين أوردتهما "واس" السبت، محاولة استهداف الحوثيين لخميس مشيط.

وتُعرف خميس مشيط بأهميتها التجارية والزراعية، وتحتضن قاعدة جوية، وباتت هدفاً متكرراً للجماعة اليمنية في الآونة الأخيرة.

واعتاد الحوثيون إعلان إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومُسيرات على مناطق سعودية، مقابل تصريحات متكررة من التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن، بإحباط هذه الهجمات.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.