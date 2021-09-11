سياسة
3 دقيقة قراءة
الحوثيون يستهدفون ميناء المخا والتحالف يعلن تدمير مُسيرة أطلقت نحو السعودية
أطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مُسيرة على ميناء المخا تسببت في أضرار كبيرة لمخازن الإغاثة الإنسانية، فيما أعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن تدمير مُسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط جنوب غرب السعودية.
الحوثيون يستهدفون ميناء المخا والتحالف يعلن تدمير مُسيرة أطلقت نحو السعودية
قال التحالف إنه "اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط ودمرها" / AA
11 سبتمبر 2021

قال مصدر عسكري يمني السبت إن استهداف جماعة الحوثي لميناء "المخا" بمحافظة تعز (جنوب غرب)، تسبب في أضرار كبيرة لمخازن الإغاثة الإنسانية من دون وقوع خسائر بشرية.

جاء ذلك على لسان العقيد وضاح الدبيش، المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي (تابعة للحكومة).

وفي وقت سابق السبت استهدف الحوثيون ميناء المخا بأربعة صواريخ و6 طائرات مُسيرة، وفق بيان صادر عن الإعلام العسكري للجيش اليمني.

وقال الدبيش إن "استهداف جماعة الحوثي لميناء المخا لم يخلف أي خسائر بشرية، لكنه أحدث أضراراً بالغة في مخازن المساعدات الإغاثية".

وأردف: "تسبب القصف في احتراق مخازن الإغاثة الإنسانية المحتوية على عشرات الآلاف من السلل الغذائية التي كانت في طريقها إلى التوزيع على الأسر الفقيرة".

من جهته أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة (تابعة للجيش اليمني) في بيان إسقاط 3 طائرات مُسيرة من مجموع 6 هاجمت ميناء المخا في وقت سابق السبت.

بدورها اعتبرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أن الهجوم "تَحدٍّ صارخ لكل الجهود الدولية والأممية الرامية إلى تخفيف الأزمة الإنسانية وإنهاء الحرب في اليمن".

وأضاف البيان: "هذا الهجوم على منشأة مدنية ما كان ليحدث لولا إفلات هذه المليشيا المتمردة من العقاب على جرائمها المتكررة بحق الشعب".

ودعت الوزارة "المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهما وإدانة هذا الهجوم الذي يستهدف تقويض جهود السلام ومفاقمة الوضع الإنساني ومعاقبة مرتكبيه".

في سياق متصل أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن السبت تدمير طائرة مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط جنوب غرب المملكة.

وقال التحالف إنه "اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط ودمرها"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف أن "محاولات المليشيا (تعبير معتاد عن الحوثيين) بإطلاق المسيرات المفخخة جرى التصدي لها"، واصفاً إياها بأنها "عدائية وتستهدف المدنيين"، من دون تفاصيل عن خسائر أو إصابات.

فيما أدانت الخارجية الإماراتية ومنظمة التعاون الإسلامي، في بيانين منفصلين أوردتهما "واس" السبت، محاولة استهداف الحوثيين لخميس مشيط.

وتُعرف خميس مشيط بأهميتها التجارية والزراعية، وتحتضن قاعدة جوية، وباتت هدفاً متكرراً للجماعة اليمنية في الآونة الأخيرة.

واعتاد الحوثيون إعلان إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومُسيرات على مناطق سعودية، مقابل تصريحات متكررة من التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن، بإحباط هذه الهجمات.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us