أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن تركيا قطعت أشواطاً في الصناعات الدفاعية وباتت لها كلمة في كل قضايا المنطقة، وكتائب القسام تتعهد بعدم إتمام أي صفقة تبادل من دون أسرى "نفق الحرية".

الجديد على TRT عربي:

"مسالخ فدرالية".. تَعرَّفْ واقع السجون الأمريكية الأخطر والأسوأ بالعالم

بولندا والمجر في طريق الخروج.. هل يفكك اليمين الشعبوي الاتحاد الأوروبي؟

شاهد:

اعتقال 4 من 6 أسرى فرّوا من سجن إسرائيلي

أردوغان: تركيا قطعت أشواطاً بالصناعة الدفاعية وباتت لها كلمة بقضايا المنطقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا بقوتها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية باتت صاحبة كلمة ورأي في كل القضايا التي تخص المنطقة، وأوضح أنه من الممكن رؤية تأثير تركيا في كل أرجاء المنطقة من سوريا إلى ليبيا ومن المتوسط إلى القوقاز. [TRT عربي]

وأكد أن بلاده قطعت شوطاً كبيراً في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية، على الرغم من كل العراقيل، وأن المنتجات التركية باتت محط أنظار العالم. [الأناضول]

وتابع قائلاً: "تركيا باتت تصنع مُسيّراتها المزودة بالأسلحة، وهذا النوع من السلاح رفع موقع تركيا في الترتيب العالمي". [TRT عربي]

كتائب القسام تتعهد بعدم إتمام أي صفقة تبادل من دون أسرى "نفق الحرية"

تعهدت كتائب الشهيد "عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، السبت، بعدم إتمام أي صفقة تبادل جديدة مع إسرائيل من دون الأسرى الأربعة الذين أعادت الأخيرة اعتقالهم، وقال أبو عبيدة، الناطق باسمها: "أبطال نفق الحرية سيخرجون مرفوعي الرأس". [TRT عربي]

وأضاف أبو عبيدة: "إذا كان أبطال نفق الحرية حرروا أنفسهم هذه المرة من تحت الأرض، فإننا نعدهم ونعد أسرانا الأحرار بأنهم سيتحررون قريباً بإذن الله من فوق الأرض". [الأناضول]

وتابع: "إعادة اعتقال بعض أبطال نفق الحرية لا يحجب حقيقة عملهم المشرف، ولن يخفي حجم الخزي والعار الذي لحق بالمؤسسة الأمنية الصهيونية". [TRT عربي]