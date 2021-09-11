صرّح الجهاز الأمني لإقليم كردستان العراق بأن ثلاثة صواريخ على الأقل سقطت السبت قرب مطار أربيل الدولي بشمال العراق حيث تتمركز قوات أمريكية.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا، فيما أفاد شهود عيّان بأنهم سمعوا دوي ستة انفجارات على الأقل في المنطقة.

وتعرَّض المطار في أربيل، عاصمة إقليم شمال العراق، لهجمات متكرّرة خلال العام الماضي.

ويُلقي مسؤولون أمريكيون بمسؤولية الهجمات على فصائل شيعية مسلّحة متحالفة مع إيران شنّت هجمات بالصواريخ والطائرات المُسيّرة على القوات الأمريكية في العراق.