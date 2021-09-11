سياسة
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سقوط صواريخ على مقربة من القوات الأمريكية شمال العراق
الجهاز الأمني لإقليم شمال العراق يصرّح بأن ثلاثة صواريخ على الأقل سقطت السبت قرب مطار أربيل الدولي بشمال العراق حيث تتمركز قوات أمريكية.
سقوط صواريخ على مقربة من القوات الأمريكية شمال العراق
تصاعد الدخان فوق أربيل عقب سقوط قذائف هاون بالقرب من مطار أربيل شمالي العراق، 15 فبراير/شباط 2021 / Reuters
11 سبتمبر 2021

صرّح الجهاز الأمني لإقليم كردستان العراق بأن ثلاثة صواريخ على الأقل سقطت السبت قرب مطار أربيل الدولي بشمال العراق حيث تتمركز قوات أمريكية.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا، فيما أفاد شهود عيّان بأنهم سمعوا دوي ستة انفجارات على الأقل في المنطقة.

وتعرَّض المطار في أربيل، عاصمة إقليم شمال العراق، لهجمات متكرّرة خلال العام الماضي.

ويُلقي مسؤولون أمريكيون بمسؤولية الهجمات على فصائل شيعية مسلّحة متحالفة مع إيران شنّت هجمات بالصواريخ والطائرات المُسيّرة على القوات الأمريكية في العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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