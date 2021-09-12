سياسة
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طائرات إسرائيلية تقصف مواقع في قطاع غزة
أغارت مقاتلات إٍسرائيلية على مواقع في قطاع غزة، في حين لم يبلغ عن سقوط ضحايا.
طائرات إسرائيلية تقصف مواقع في قطاع غزة
صورة أرشيفية لقصف سابق على غزة / AA
12 سبتمبر 2021

شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر الأحد، غارات على مواقع فلسطينية في قطاع غزة.

وقصفت المقاتلات الإسرائيلية مواقع في وسط وجنوبي القطاع.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بياناً فورياً حول الغارات.

وأعلنت إسرائيل، مساء السبت، اعتراضها صاروخاً أطلق من قطاع غزة هو الثاني خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي "في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار تم تحديد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة، وقد تم اعتراضه من قبل القبة الحديدية".

ولم تعلن أي جهة فلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق أي قذائف صاروخية.

وفجر السبت، شنت طائرات حربية إسرائيلية، غارات على مواقع فلسطينية في قطاع غزة، ‏رداً على "إطلاق القذيفة الصاروخية من غزة نحو إسرائيل مساء الجمعة"، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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