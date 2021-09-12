سياسة
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بعد نجاحها في العمليات التي نفذتها تركيا.. إقبال عالمي على مسيّرات بيرقدار
أكد سلجوق بيردقدار، المدير الفني لشركة "بايكار" التركية، أن مسيّرات بيرقدار المسلحة تحظى باهتمام عالمي، خاصةً بعد نجاحها في العمليات العسكرية التي نفذتها تركيا.
بعد نجاحها في العمليات التي نفذتها تركيا.. إقبال عالمي على مسيّرات بيرقدار
مسيرات بيرقدار- تي بي 2 شاركت بنجاح في العمليات العسكرية التي نفذّتها تركيا / AA
12 سبتمبر 2021

يتزايد الإقبال والاهتمام العالمي بالمسيرّات المسلحة بيرقدار- تي بي 2، خاصة بعد مشاركاتها الناجحة في العمليات العسكرية التي نفذّتها تركيا، وفق ما أكده سلجوق بيرقدار، المدير الفني لشركة "بايكار" التركية.

وأعرب بيرقدار عن سعادته للمساهمة في تشجيع الشباب على الاهتمام بالعلم والتكنولوجيا، وذلك على هامش مشاركته في مسابقة الصواريخ بمهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي يتولى رئاسة مجلس إدارته.

وقال بيرقدار لوكالة الأناضول إن مثل هذه المسابقات تؤدي إلى اكتشاف مخترعين جدد في مجالات عدة، مشيراً إلى أن السيارات الكهربائية والسيارات الذكية التي تعدّ ثورة في هذا القطاع، ولدت في البداية في مثل هذه المسابقات.

وأضاف: "قطاع صناعة السيارات الكهربائية ظهر في البداية في مهرجان عقد في باريس حول تقنيات المحركات. كما أن الشرارة التي أدت إلى ظهور تكنولوجيا السيارات الذكية ظهرت في البداية في مسابقة تكنولوجية في الولايات المتحدة الأمريكية"، لافتاً إلى أن مهرجان "تكنوفيست" يعد واحداً من أهم الفعاليات في هذا الإطار.

وتابع: "نقوم من خلال هذا المهرجان بعقد منافسات بين الطلاب الذين يستعدون من اليوم لأحدث الصيحات التكنولوجية في المستقبل، ونقدم ذلك أمام المجتمع في شكل مهرجان احتفالي".

واستطرد: "كان هدفنا من خلال هذه الحملات التكنولوجية تغيير النموذج الفكري الذي كان سائداً منذ 20 عاماً، عندما حاولنا تصنيع الطائرات المسيرة فقيل لنا لا تتعبوا أنفسكم ولنشترها من الخارج فهم تفوقوا في هذا المجال".

وأعرب بيرقدار عن فخره بتغيير تلك النظرة، موضحاً "ما دمنا تمكنّا من صنع طائرة مسيرة فنحن قادرون على تطويرها وتصنيع أفضل مسيرة في العالم، كما نهدف إلى تعميم هذا الفكر في كل المجالات المدنية الأخرى".

وأوضح بيرقدار أن هناك اهتماماً عالمياً كبيراً بالمسيرة التركية، خاصة بعد النجاحات التي حققتها في عمليات غصن الزيتون ودرع الفرات وإقليم قره باغ، لدرجة أنهم أصبحوا يواجهون صعوبة في تلبية الطلبات المتزايدة على المسيرة بيرقدار- تي بي 2.

وبيّن أن أكثر من 70% من أرباح شركة "بايكار" تأتي من الصادرات للخارج، وأن الشركة وقعت حتى الآن 10 اتفاقيات تصدير أتمّت بعضاً منها.

كما لفت إلى وجود اهتمام كبير أيضاً بالمسيرة أقينجي، وأنهم أتموا تسليم الطلبية الأولى منها.

وأفاد بيرقدار أن النظام في المسيرة أقينجي "أكثر تطوراً لأنها تشارك في مهمات استراتيجية أكثر"، مشيراً إلى أنهم يعملون على تطويرها من جهة، ومن جهة أخرى يعملون على تطوير المسيرة المقاتلة بيرقدار - تي بي 3.

وأكد أن الصناعات الدفاعية التركية ستواصل تحقيق المزيد من النجاحات، وأن الصناعات الدفاعية كانت دائماً هي المحرك الأساسي لتقدم وتطور التكنولوجيا.

وتابع "إذا نظرنا لتاريخ التكنولوجيا نرى أن الاختراعات الكبرى التي غيرت العالم مثل الحاسب الآلي، ونظام تحديد المواقع، والإنترنت، كان أساسها الصناعات الدفاعية، حتى البنية التحتية لأجهزة الهواتف المحمولة التي نستخدمها، ظهرت في الأساس من احتياجات الصناعات الدفاعية لها".

وأشار بيرقدار إلى أنه إذا تمكنت تركيا من نقل نجاحاتها في قطاع الصناعات الدفاعية إلى المجالات المدنية أيضاً، فستحدث طفرة تكنولوجية كبرى في تركيا.

وتابع: "سنرى النجاح الكبير الذي تحقق في المسيرات، يتحقق في مجالاتٍ وقطاعاتٍ أخرى كثيرة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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