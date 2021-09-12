سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس وزراء إسرائيل: هروب الأسرى "خطأ وإخفاق" وبعض مؤسساتنا تدهورت
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بعض مؤسسات الدولة تدهورت ودعا إلى إصلاحها، وذلك عقب نجاح أسرى فلسطينيين في الهرب من سجن جلبوع شديد التحصين، كما وصف عملية الهروب بأنها "سلسلة أخطاء وإخفاقات".
رئيس وزراء إسرائيل: هروب الأسرى "خطأ وإخفاق" وبعض مؤسساتنا تدهورت
نفتالي بينيت وصف عملية الهروب بأنها "سلسلة أخطاء وإخفاقات" / AFP
12 سبتمبر 2021

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستّة من نفق عبر زنزانتهم في سجن جلبوع شديد التحصين بأنّها "سلسلة من الأخطاء والإخفاقات".

وقال بينيت خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية: "لقد بذلنا كمية كبيرة من الطاقة والجهد من أجل تصحيح سلسلة من الأخطاء والإخفاقات التي لم يكن يجب أن تحدث".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بينيت قوله: "قررنا تشكيل لجنة تحقيق حكومية، لإجراء تحقيق جاد وشامل في قضية هروب الأسرى من سجن جلبوع".

وأضاف: "يبدو أن بعض مؤسسات الدولة قد تدهورت خلال السنوات الأخيرة وبات من الضروري البدء في إصلاحها"، مشيراً إلى أنه بات من الضروري العمل بشكل مختلف خاصة في ما يتعلق بمؤسسة أمنية مثل مصلحة السجون.

وقال: "يجب البدء في التعيين على أساس مهني، وتحديد الأهداف الوطنية ووضع خطط عمل واضحة. يمكن إصلاح ما حدث".

وفجر الاثنين الماضي نجح 6 معتقلين، جميعهم من سكان محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، في الفرار من سجن "جلبوع" شديد الحراسة شمال إسرائيل.

وتقول سلطة السجون الإسرائيلية إن الأسرى استخدموا نفقاً من فتحة في زنزانتهم للخروج من السجن.

وأطلق فلسطينيون اسم "نفق الحرية" على النفق الذي حفره المعتقلون الستة للفرار من السجن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us