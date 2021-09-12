وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستّة من نفق عبر زنزانتهم في سجن جلبوع شديد التحصين بأنّها "سلسلة من الأخطاء والإخفاقات".

وقال بينيت خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية: "لقد بذلنا كمية كبيرة من الطاقة والجهد من أجل تصحيح سلسلة من الأخطاء والإخفاقات التي لم يكن يجب أن تحدث".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بينيت قوله: "قررنا تشكيل لجنة تحقيق حكومية، لإجراء تحقيق جاد وشامل في قضية هروب الأسرى من سجن جلبوع".

وأضاف: "يبدو أن بعض مؤسسات الدولة قد تدهورت خلال السنوات الأخيرة وبات من الضروري البدء في إصلاحها"، مشيراً إلى أنه بات من الضروري العمل بشكل مختلف خاصة في ما يتعلق بمؤسسة أمنية مثل مصلحة السجون.

وقال: "يجب البدء في التعيين على أساس مهني، وتحديد الأهداف الوطنية ووضع خطط عمل واضحة. يمكن إصلاح ما حدث".

وفجر الاثنين الماضي نجح 6 معتقلين، جميعهم من سكان محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، في الفرار من سجن "جلبوع" شديد الحراسة شمال إسرائيل.

وتقول سلطة السجون الإسرائيلية إن الأسرى استخدموا نفقاً من فتحة في زنزانتهم للخروج من السجن.

وأطلق فلسطينيون اسم "نفق الحرية" على النفق الذي حفره المعتقلون الستة للفرار من السجن.