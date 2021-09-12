لقي 14 شخصاً مصرعه، الأحد، إثر انهيار عدة منازل نتيجة الفيضانات في إقليم خيبر بختنخوا شمال غربي باكستان. كما غمرت المياه شوارع أحياء واسعة من لاهور.

جاء ذلك بحسب ما نقلت شبكة "جيو نيوز" المحلية عن مصادر في إدارة الإنقاذ الباكستانية.

وقال المصدر إن 14 شخصاً على الأقل بينهم 8 نساء وطفل لقوا حتفهم إثر انهيار عدة منازل في مقاطعة تورغار بإقليم خيبر بختنخوا، سببته الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة.

وأوضح أن الفيضانات تسببت في دمار واسع النطاق في المنطقة وألحقت أضراراً بعدة منازل.

وذكرت الشرطة المحلية أن ثلاثة منازل دمرت بالكامل في قرية جاتكا بمنطقة تورغار، ونتيجة لذلك حوصر العديد من الأشخاص تحت أنقاض المنازل المنهارة.

وقال مسؤولو الشرطة إنهم انتشلوا 11 جثة من تحت الأنقاض وتجري عملية إنقاذ لانتشال آخرين.